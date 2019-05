Sanidad ficha la nueva cantera de los MIR para paliar su falta de médicos de familia Todos los residentes que terminan su formación, en la entrega de diplomas en Cabueñes. / LUIS SANTIAGO Los ocho residentes de Primaria que finalizaron su formación en el Área V han recibido una propuesta de empleo del Servicio de Salud JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 17 mayo 2019, 02:11

Pleno al ocho entre los residentes de Medicina de Familia que terminan su formación el próximo lunes, día 20. «Les hemos ofrecido a todos quedarse, a los ocho», reveló Iván Pidal Meana, coordinador médico de Atención Primaria del Servicio Asturiano de Salud. Un sueño hecho realidad para cualquier estudiante.

Ayer acudieron al salón de actos del Hospital Universitario para recibir su diploma los 46 Médicos Internos Residentes que acaban sus estudios de especialistas en Cabueñes y Jove. Además del diploma, recibieron el cariño de sus compañeros y la petición expresa de parte del Sespa de que se queden a trabajar con ellos en el área cinco. El proceso que deben seguir ahora es el de apuntarse a la bolsa de empleo, de donde en función de la puntuación que obtengan pueden empezar a ser llamados para trabajar en los distintos centros médicos de la comunidad.

«La mayor dificultad con que nos encontramos es que nos falta gente para hacer un relevo generacional de todos los especialistas que se van jubilando», declaró Pidal. Una de las más afortunadas fue Laura Martín, residente de Medicina Interna en el hospital de Jove. «Posiblemente me quede en el hospital porque ya me han ofrecido trabajo y creo que lo voy a aceptar. Ahora es buen momento para los médicos, hay muchas ofertas de trabajo aunque no sean contratos muy buenos».

Diego Velasco, residente de Traumatología en Cabueñes, confía en que surja algo. «Cuando empiezas la residencia parece que va a ser algo muy cuesta arriba pero se pasa muy rápido. Ahora, a la bolsa de empleo y a la expectativa. Vamos desfilando por hospitales por ver dónde puede haber hueco».

Especialidades 'premium'

Según la especialidad que hayan escogido, tendrán más o menos facilidades. «Algunas están muy demandadas aquí, como anestesistas, urólogos, radiólogos, médicos de urgencias y de familia. Ahora en urología estamos con un déficit importante por el fallecimiento repentino del jefe de servicio y dos facultativos que no están trabajando. La única residente de urología que acaba sí que está comprometida con nosotros», afirmó Teresa Somer, directora del Hospital de Cabueñes. Parte de la nueva cantera de MIR ha encontrado acomodo en el hospital.