Sarasola califica de «cacicada» la destitución del secretario del Foro de Movilidad

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, tildó ayer de «cacicada del concejal Esteban Aparicio» la destitución del secretario del Foro de la Movilidad, y ve en el mismo «un intento del equipo de gobierno de liquidar la actividad de este órgano».

El edil aseguró no ver convincentes las explicaciones ofrecidas por Aparicio en la comisión de Movilidad, «que se basa en lo que establece el autorreglamento del Foro de la Movilidad sobre que será secretario la persona que ostente la Jefatura del servicio de Tráfico o de la Oficina de Movilidad». Según remarcó Sarasola, en la actualidad el primer cargo está vacante y la oficina «ni ha sido creada», por lo que nada impediría a Ignacio Díaz continuar como secretario del Foro de la Movilidad de forma interina hasta que alguno de estos puestos se cubra. Añade que esta opción cuenta con el apoyo tanto del presidente del Foro de la Movilidad como de la inmensa mayoría de sus miembros.

Ciudadanos remarca además que el reglamento en el que se basa Aparicio no tiene ningún tipo de carácter normativo ya que no ha sido validado por el Pleno municipal. «Está claro que las razones son otras, y pensamos que lo que se busca es privar al Foro de la Movilidad del único trabajador municipal adscrito al mismo y paralizar así su actividad», afirmó el portavoz de la formación naranja. El grupo municipal también lamentó que Aparicio no haya aceptado la petición formulada por el presidente del Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, para poder acudir a la comisión de ayer y poder escuchar así de primera mano esas explicaciones. «Es otra muestra del verdadero talante de este gobierno, que presume de ser dialogante», dijo.