'El Sardinu' se hace protagonista Miguel Gutiez, 'El Sardinu', homenajeado ayer. / JOAQUÍN PAÑEDA Miguel Gutiez recibe un premio por sus veinte años como chófer de la Sardina en el Antroxu JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Miércoles, 24 julio 2019, 00:32

Después de llevar más de 20 años siendo el chófer de la Sardina en Carnaval y más de 30 colaborando con la cabalgata de los Reyes Magos, Miguel Gutiez, más conocido como 'El Sardinu', recibió ayer el premio 'Goloso 2019'. «Me hace muchísima ilusión y espero seguir participando, mientras el cuerpo aguante, claro», declaró tras recibir la tarta de gominolas con la figura de la Sardina que le acredita como ganador de esta distinción.

El galardón lo otorga cada año la tienda Silvitartas, de Pumarín. «A mí toda la vida me llamó la atención un paisano al que veía junto a la Sardina en todos los carnavales. Un día descubrí que era vecino mío, me puse a charlar con él y me pareció un personaje muy especial», justificó Silvino Ruiz, responsable del festejo.

Acudieron varios miembros de las charangas y la Sardina salió de su escondite estival para montar una fiesta por todo lo alto a uno de los artífices de que todo salga como debe cada año. Amigos, vecinos y amantes de los disfraces trataron de que por una vez, el protagonista fuera 'El Sardinu'. «Lo mejor es la gente de Gijón, que colabora muchísimo, y es lo que hace que la fiesta sea especial. Yo se lo agradezco en especial a ellos», dijo emocionado con la placa que le entregaron en la mano.