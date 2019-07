'Seadream I', un crucero de lujo para pasajeros de paladar exquisito El crucero, atracado en la alineación norte del Espigón II de El Musel, adonde regresará el próximo día 11. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA Varios de sus 113 cruceristas visitaron el Mercado del Sur junto al chef del barco para descubrir los productos asturianos MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 03:46

El Principado está en el foco de atención de los turistas, no solo por sus playas y montañas, sino también por la gastronomía. Los platos 'made in Asturias' llevan implícitas las palabras calidad y cantidad y, gracias al boca a boca internacional, su fama trasciende fronteras. Es por eso que la mayoría de los 113 pasajeros -y 95 tripulantes- que llegaron ayer en el crucero 'Seadream I' a la alineación norte del Espigón II de El Musel tenían claro que su prioridad, una vez desembarcados en Gijón, sería conocer los productos y recetas de la zona.

El crucero arribó sobre las ocho de la mañana. En el puerto, los pasajeros fueron recibidos, como es habitual, por un grupo folklórico que amenizó su llegada. Gracias al servicio lanzadera de autobuses facilitado por la empresa municipal de turismo y festejos, Divertia, pudieron acceder al centro de la ciudad para realizar compras o visitar lugares de interés turístico.

El primer bus lanzadera llegó al Puerto Deportivo a las 10.20 horas. En él iba, más o menos, la mitad de los pasajeros, junto al chef Alistair Solomons. Todos estaban interesados en la gastronomía, así que siguieron al cocinero al Mercado del Sur para descubrir de primera mano los productos típicos de la cocina asturiana.

El perfil de los viajeros de este crucero es muy variado, tanto en la edad -hay desde treintañeros hasta jubilados-, como en la procedencia. Noruega, Canadá, Estados Unidos o México son solo algunos de los países de origen de los turistas.

El abogado noruego Endre Kolbjornsen y su mujer Cecile Sissel son dos «enamorados de España». Principalmente, por su comida. «Es excelente». La de ayer era su primera visita a Asturias, pero ya llegaban sabiendo que «hay buena sidra».

Paulina Benavides y Mario Gómez son de Ciudad de México. A pesar de no conocer mucho de Gijón, ni del Principado en general, son conscientes de que «se come muy bien». Habían estado en otras zonas de España, como Barcelona o Madrid y, además, el abuelo de Benavides era natural de Santander: «Me apetecía mucho volver a mis raíces. Hace muchos años que no voy a Cantabria y gracias a este crucero voy a poder volver», destacó.

Peter Gamez, de San Francisco, o Gray Ham y su mujer Michele Thom, de Canadá, también se movieron interesados por el buen comer de Asturias. Según Gamez, «al final lo que más fama suele llevarse es el sur de España, sin embargo, el norte merece mucho la pena también». Ham, por su parte, además de la gastronomía mostraba interés por conocer «las aguas marinas de Gijón y todos los puertos marítimos del norte de la península».

3.500 euros por noche

El punto de partida de este viaje del 'Seadream I' fue Lisboa, el pasado jueves. Continuó su trayecto por Vigo y La Coruña para, desde allí, poner rumbo a Gijón. De El Musel partió a las diez de la noche, con destino a Santander y la previsión es continuar por el norte hasta llegar a Francia. El crucero tiene 108 metros de eslora y el precio por pasar una noche en uno de sus camarotes puede alcanzar los 3.500 euros por pareja. Un viaje de nueve días supone un desembolso de entre 13.360 y 32.122 euros.

Se trata de un tipo de turismo que no cualquiera puede permitirse pero, según Paulina Benavides, «está a la altura. Nosotros viajamos hace varios años con esta compañía y quedamos encantados con el servicio y el trato personalizado que nos ofrecieron».

Aunque ayer la mayor parte de los pasajeros se deleitó con la gastronomía local, otros, más aventureros, optaron por excursiones como 'Discover Asturias' o kayak en el río Nalón. La próxima visita del 'Seadream I' a Gijón está prevista para el 11 de julio.