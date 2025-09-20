La sección de Coros y Danzas del Grupo Covadonga, una «escuela de vida» que cumple 50 años Sus integrantes celebran haber transmitido el folclore asturiano a varias generaciones desde su creación: «Es un puente entre tradición y futuro»

Foto de familia de los integrantes de la sección de Coros y Danzas del Grupo Covadonga. En el medio, Marina Fernández Hinojal, antigua responsable de la sección homenajeada durante el acto.

María Agra Gijón Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

«Formar parte de un grupo folclórico es contar nuestra historia en cada paso, cada canción y cada nota». La sección de Coros y Danzas del Grupo Covadonga, en Gijón, cumple 50 años y lo celebra con el orgullo de haber transmitido el folclore asturiano a varias generaciones desde 1975. Medio siglo de historia en el que se han sucedido momentos de esfuerzo y convivencia intergeneracional que han convertido al grupo en «una gran familia».

«Cada edad aporta algo especial a la sección. Los de mayor edad, el esfuerzo y la superación; los veteranos, el compromiso y la responsabilidad; las nuevas incorporaciones, la frescura y la ilusión, y nuestro grupo joven, la alegría, inocencia e interés por aprender», destacó Paula Fernández, responsable del equipo juvenil.

El origen de la sección se remonta a la labor de Héctor Piñera, quien fuera su impulsor y primer responsable. «Hace 50 años se instaló en el salón de actos de esta sede y dio vida a nuestor grupo de baile», recordó Elena Iturbe, una de las veteranas. Tras su fallecimiento, en 1995, tomó el relevo Marina Fernández Hinojal, que protagonizó una etapa de renovación.

Bajo su dirección se creó el grupo juvenil, se incorporaron bailes de distintas zonas de Asturias y se introdujeron innovaciones en el vestuario: las mujeres cambiaron los pañuelos blancos de algodón por colores y dejaron atrás los pololos y faldones para incorporar nuevas telas, mientras que los hombres abandonaron el traje negro de pana por prendas de tonos más vivos.

De Marina a «la tía Pili»

Marina también llevó al escenario propuestas novedosas, como la recreación de una boda asturiana o montajes en el Teatro Jovellanos que recorrieron la geografía asturiana a través de sus danzas. Tras su jubilación, en 2016, el testigo pasó a su hermana Pilar, vinculada a la sección desde los años 80 y muy ligada a la formación de los más jóvenes.

Todos la recuerdan recuerdan con especial cariño: «Somos afortunados de haber sido sus alumnos. Pili era todo, nuestra tía y nuestra amiga, la persona que nos enseñó el valor de la responsabilidad, el orden y las risas», subrayó Iturbe. Tras ella llegó 'Susi' Piñera, actual responsable de la sección, «cuyo esfuerzo enorme consiguió mantener y mejorar lo que ahora celebramos».

Ampliar Público asistente al acto conmemorativo del 50 aniversario de la sección de Coros y Danzas. Jesús Manuel Pardo

El acto incluyó además diferentes actuaciones: desde una jota a cargo de dos pequeñas del grupo infantil, hasta una muiñeira que dedicaron a Marina Fernández Hinojal por haber llevado al grupo, a finales de los 90, una danza que marcó un antes y un después en el repertorio. También hubo un momento muy emotivo cuando le hicieron entrega de una pandereta conmemorativa, obra de la artista Nieves González, basada en una fotografía de comienzos de la década de los 90 que rinde homenaje a los tres responsables que han pasado por la sección ('Susi' sigue en activo).

Exposición fotográfica

Con música de gaita, tambor y castañuelas, voces femeninas al son de las panderetas y el talento de las nuevas generaciones representadas por Adriana Castro y Hugo Rapado, la gala culminó con el Xiringüelu de Naves.

«Cumplir cinco décadas con esta fuerza es extraordinario», remarcó Joaquín Miranda, presidente del club. «Son una escuela de vida y, sobre todo, un puente entre tradición y futuro». También se ha instalado en el pasillo de acceso a la piscina y vestuarios masculinos una exposición fotográfica que recorre la historia de la sección desde sus inicios.