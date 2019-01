«Seguimos necesitando socios y nos gustaría contar con más voluntarios» Carmen Artime, en la sede gijonesa de la Asociación Contra el Cáncer, en la calle Langreo. / J. PAÑEDA Carmen Artime | Nueva presidenta de la junta local de la Asociación contra el Cáncer «Queremos llegar a más gente, a los afectados y sus familiares, porque a veces son estos últimos los que peor manejan la enfermedad» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Domingo, 6 enero 2019, 06:29

Se considera muy trabajadora y llega al número 11 de la calle Langreo dispuesta a seguir demostrándolo desde la presidencia de la agrupación local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Carmen Artime (Gijón, 1970) tiene «muchas ganas, ilusión y objetivos» puestos en el cargo en el que sustituye a Jorge Areces, quien llevaba seis años al frente de la entidad.

-¿Con qué objetivos llega?

-Hay muchísima necesidad de voluntariado, que es primordial para nosotros. Actualmente tenemos 150 voluntarios censados en Gijón, pero muchos de ellos no están activos.

-¿Buscan un perfil concreto?

-Aunque agradecemos cualquier ayuda, nos encantaría contar con más jóvenes. Sería lo ideal. Lo que más precisamos es el voluntariado «de a pie», digamos, colaboradores para eventos concretos, para las huchas de la cuestación, vender lotería o 'merchandising' o ayudar en las cenas. Ahora mismo ya necesitaríamos que nos echen una mano para el próximo día 4 de febrero. Al final, para visitas a hospitales hay un voluntariado específico que está más o menos cubierto. Estas personas tienen que pasar un curso para poder colaborar e, incluso, firman un compromiso como el que firmamos los miembros de la junta.

-¿Qué pueden aportar?

-Necesitamos dos horas de entrega, diez días al año en determinadas acciones, nada más, para conseguir lo fundamental, que es ayudar al enfermo. Hay mucha gente que nos necesita y, sin voluntarios, esta asociación no podría existir. El año pasado no pudimos poner diez mesas en la cuestación porque no teníamos suficiente gente. No queremos que nos vuelva a ocurrir lo mismo este 2019.

-En su caso, ¿cómo llegó a la asociación?

-Me llamaron diciendo que necesitaban a gente y no lo dudé en ningún momento. Hay que ayudar y todo es poco.

-Eso mismo opinarán los socios. ¿Son muchos?

-7.253 a nivel provincial. La verdad es que subimos cada año. El mejor ejemplo es que en 2013 éramos 245 socios en Gijón y ahora somos ya más de 2.000. Hace años la mayoría de los fondos provenían de la cuestación, hoy son ellos, los socios, quienes sustentan la actividad aportando el 68% del presupuesto.

-¿Qué hay que hacer para hacerse socio?

-No hay una cuota concreta. Cada persona interesada puede hacer el ingreso que considere oportuno; ya sea mensual, anual o trimestral.

-¿Reciben muchos donativos?

-Hay bastantes donativos de particulares y también son importantes las herencias, que a menudo vienen de enfermos de cáncer que decidieron dejar a la asociación sus pertenencias.

-Entonces, ¿considera que los gijoneses son solidarios?

-Muchísimo. Estoy asustada. El comercio de la ciudad se vuelca con cada evento, es impresionante la cantidad de regalos que nos dan cada vez que hacemos una actividad.

-¿De dónde más provienen sus fondos?

-Son todos de fuentes privadas. A nivel regional, en primer lugar están los socios; después la cuestación. También los acuerdos empresariales, los donativos, la lotería y la carrera solidaria 'AECC en marcha', que se celebra en Oviedo. Además están las aportaciones procedentes de los distintos eventos y, por último, el 'merchandising'.

-Todo ello se destina...

-... a los enfermos. Otra de nuestras prioridades es que el paciente nos conozca, porque muchos saben que existimos pero no qué facilidades le podemos prestar. Otros desconocen que es totalmente gratuito.

-El enfermo que cruce la puerta del número 11 de la calle Langreo, ¿con qué se encuentra?

-Aquí tenemos un psicólogo -una de las figuras más demandadas por los enfermos de cáncer y sus familias-, dos logopedas, una asistente social que puede mirar todas las ayudas económicas, de prótesis y alimentarias que necesita un enfermo. La asociación, además, se está profesionalizando. Tratamos de que haya más expertos al servicio del enfermo; es decir, si con un psicólogo no llega porque vienen muchas personas, habrá dos. Queremos llegar a más gente, tanto al enfermo como a su familia, porque a veces son estos últimos los que peor manejan la enfermedad.

-También tienen talleres, ¿no?

-Tenemos talleres para dejar de fumar pero también queremos implementar cursos para que el enfermo sienta que aquí tiene también un espacio de ocio, de recreo. Así, empezaremos a hacer talleres de nutrición, de esteticien y similares.

326.000 euros a investigación

-Y destinan una importante cantidad a financiar la investigación contra al cáncer.

-El año pasado, a nivel nacional se destinaron 18 millones de euros. De ellos, en Asturias se dieron 300.000 euros a proyectos de cáncer infantil y tumores poco frecuentes; para la realización de máster en oncología molecular se donaron 6.000 euros. Además, se comprometieron 20.000 euros durante tres años a ayudas predoctorales. Este año, la idea es mantener las cuantías de las ayudas y aumentar las de oncología molecular a 6.900 euros.

-¿Cuál es su deseo para este 2019?

-Consolidar lo del año pasado y hacer cosas nuevas. El año pasado se recaudaron 90.000 euros solo con los eventos y para este estamos pensando algunas cosas nuevas además de la Feria, la cuestación, la cena o la carrera de 'Pedaleando contra el cáncer'. Somos pocos, pero tenemos muchas ideas y todas las ganas e ilusión del mundo para demostrar al enfermo que no está solo, sino que tiene un apoyo en el entresuelo D del número 11 de la calle Langreo.