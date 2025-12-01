Segundo caso de gripe aviar en Gijón: otra de las ocas muertas en el parque de Isabel la Católica da positivo

María Agra Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Se confirma un segundo caso de gripe aviar en Gijón. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria registró este lunes un segundo positivo de la enfermedad tras conocer el resultado de los análisis practicados a una de las tres aves que aparecieron muertas el lunes de la semana pasada en el parque de Isabel la Católica. No obstante, «sigue todo igual» y desde consejería señalan que no es suficiente para hablar de un aumento del foco urbano.

Desde el primer momento en el que se tuvieron sospechas, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón han trabajado de forma conjunta y coordinada, en contacto permanente para garantizar una actuación rápida y eficaz. Asimismo, los servicios técnicos del parque aplicaron de inmediato las medidas de prevención de riesgos laborales a los trabajadores, reforzaron la vigilancia de la población de aves y establecieron controles específicos para identificar de forma temprana ejemplares enfermos o muertos.

Negativo en Gozón

Además, para minimizar riesgos, se han implantado medidas de bioseguridad encaminadas a reducir el contacto directo de las aves, tanto con otras especies avícolas silvestres como con la población general. Mientras, en Gozón, los análisis practicados a una garcilla arrojaron un resultado negativo.