Seguridad Ciudadana de Gijón comprará un nuevo vehículo de emergencias especiales

Javier Álvarez Villazón, jefe del Servicio de Bomberos, Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y Arturo Artime, jefe de la Policía Local, este martes, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón.

Carlos Amado Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 21:12

La edil forista Nuria Bravo compareció ayer para dar cuenta del presupuesto del Área de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Gijón para 2026, que alcanzará los 2,9 millones de euros, «ya que los 17 millones de gastos de personal los asume la Concejalía de Hacienda», matizó. El área de Seguridad Ciudadana tendrá una dotación de 1,2 millones de euros, «que se invertirán fundamentalmente en 'renting' de coches, motos, furgonetas, drones, cámaras personales, etilómetros, PDAs y cinemómetros».

Protección Civil contará con un presupuesto de 54,000 euros, con destino a «vehículos, vestuario y gastos variados, como por ejemplo material específico y cursos de los voluntarios», comentó Bravo. El servicio de prevención y extinción de incendios dispondrá con la mayor partida presupuestaria, con 1,3 millones de euros, que se repartirán «fundamentalmente en mantenimiento y revisión de vehículos, maquinaria y equipos y en vestuario específico». «Adquiriremos material de rescate, equipos de protección individual, equipos de comunicaciones y equipos técnicos, como por ejemplo una bomba hidráulica, equipos de respiración artificial y material de rescate», enumeró la edil.

Bravo también destacó la partida de 600.000 euros destinada a la adquisición de un nuevo vehículo de emergencias NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico). El servicio de playas se llevará 350.000 euros, con los que, entre otras cosas, se renovarán las torretas móviles de salvamento.