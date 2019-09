«Seguro que ahora mi padre estará reunido con su entrañable amigo Quini» Asistentes a la misa funeral que tuvo lugar en la iglesia de San José. / PALOMA UCHA Decenas de personas llenan la iglesia de San José para despedir a Edmundo Pérez, «un hombre extraordinario» y «el amigo más fiel» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Martes, 3 septiembre 2019, 01:48

La iglesia de San José se quedó pequeña ayer para acoger a los familiares y todos los amigos que quisieron despedir a Edmundo Pérez Pérez, exprofesor, exconsejero del Sporting, escritor y colaborador de EL COMERCIO fallecido el sábado, a los 83 años, tras no superar una intervención de corazón. Su hijo Edmundo Pérez Fernández agradeció tan masiva asistencia y recordó algunas de las pasiones de su padre: «Amaba las palabras y por eso nunca dejó de escribir. Y desde luego palpitaba con su ciudad y con su Sporting. Seguro que ahora está reunido con su entrañable amigo Quini, con quien tenía un vínculo muy especial», se consoló.

Al funeral celebrado en la iglesia de San José no pudo asistir la viuda, Covadonga Fernández, que se recupera en el Hospital de Cabueñes del infarto que sufrió durante el velatorio. Precisamente la familia es uno de los cuatro pilares que destacó Pérez que regían la vida de su padre. «Adoraba a su mujer por encima de todas las cosas, de un modo que no sabría transmitir. Siempre dijo que esperaba morir antes porque no se imaginaba una vida sin ella. Si luchó en los últimos días fue por no separarse de nosotros», recordó ante todos los amigos que se agolpaban en la iglesia.

Otro de los pilares de su vida fue, según su hijo, la enseñanza. «Era su verdadera vocación. Se entregaba a ella más allá de lo académico y la gente le paraba por la calle para agradecerle lo que habían aprendido con él años atrás».

Los amigos también fueron muy importantes para Edmundo Pérez, quien destacaba por su entrega a los demás. «Era el amigo más fiel que te puedes encontrar», les dijo una de las muchas personas que el pasado fin de semana pasaron por el tanatorio para reconfortarles en este duro trance. Un gesto que ayer fue agradecido por los hijos del finado. «Nos hemos quedado impresionados por la cantidad de gente que no conocíamos y que ha venido a darnos las gracias por lo que mi padre les había ayudado», comentó Edmundo Pérez Fernández. Quienes le conocieron coincidían en que «había algo especial» en su manera de tratar a las personas. «Esa es la herencia que nos ha dejado. Esperamos estar a su altura», afirmó su hijo mayor.

El párroco de la Asunción, Eduardo Jiménez, participó en la misa por su estrecha relación con el exprofesor. «Edmundo era un hombre de iglesia, de fe. Tenía pasión por ella y presumía de su pertenencia. Por eso le dolía cuando ésta no respondía a la idea que él creía que debía tener», aseguró. «Él diría que hoy está aquí reunida la 'iglesia viva', la que tiene un corazón y quiere estar unida».

Gijón, Laboral y Sporting

Recordó Jiménez una costumbre que Edmundo Pérez tenía con las personas que quería. «Un gesto que repetía mucho era sentar a la mesa a todos sus allegados, a todos lo que apreciaba. La mesa ha sido siempre el secreto de la satisfacción de los padres que ven crecer y madurar a sus hijos».

«El rasgo más definitorio es que era un intelectual comprometido y discreto, con una rara humildad. Una cosa absolutamente extraordinaria en cuanto a su capacidad de trabajo y su disponibilidad para echar una mano a todo el que le hiciera falta», le definió Miguel Ángel Caldevilla, exsecretario general de la asociación de antiguos alumnos de la Universidad Laboral durante los últimos diez años. «Se ha perdido un gran hombre», lamentó tras recordar sus artículos de opinión en EL COMERCIO «sobre cualquier tema que tuviera que ver con Gijón» y en los que «nunca desperdiciaba la ocasión de hablar de la Laboral y del Sporting. Un hombre realmente extraordinario».