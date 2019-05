Seis años a la espera del Cabrales Entrada del viejo colegio Cabrales. / PALOMA UCHA En 2013 se aprobó convertirlo en escuela infantil, pero sigue pendiente de trámites O. ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 6 mayo 2019, 02:37

En mayo de 2013, el Ayuntamiento y los herederos de Eusebio Miranda llegaron a un acuerdo: en 2014, el antiguo colegio Cabrales se habría convertido en la Escuela de Educación Infantil Eusebio Miranda para niños y niñas de 0 a 3 años. No fue ese año. Ni el siguiente. Ni el siguiente... Seis años después de aquel acuerdo, el proyecto de la más que esperada y necesaria escuela infantil del centro de Gijón sigue inmerso en un arduo camino burocrático no exento de implicaciones políticas también. Mientras, cientos de familias se quedan cada curso sin plaza en las doce escuelas infantiles que existen.

El proyecto sigue pendiente del visto bueno del Principado. Patrimonio debe emitir un informe favorable para el uso del inmueble, ya que el colegio está incluido, desde marzo de 2015, en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de protección integral. El Principado tomó aquella decisión después de que el Ayuntamiento tuviera decidido ubicar allí la escuela infantil, lo que provocó cierto malestar en el equipo de gobierno de Foro. El proyecto inicial tuvo que ser descartado, ya que la inclusión en Patrimonio limitaba la intervención.

A partir de ahí empezaron las correcciones y los modificados. Pero el proyecto aún no ha conseguido el visto bueno de la consejería, que considera que lo presentado por el Ayuntamiento de Gijón no cumple con las exigencias que tiene ahora el edificio, con su máxima protección.

La cuestión es que, seis años después de haber anunciado su apertura, la escuela de 0 a 3 está muy lejos de ser una realidad. La concejala de Educación, Montserrat López, reprobada recientemente por la oposición por su «inacción» al frente de las áreas de Educación y Cultura, culpa directamente a la consejería y a su titular, Genaro Alonso. De hecho, asegura que han intentando mantener una reunión con él para tratar este asunto y que no ha sido posible. Y lamentan que, mientras tanto, «hay 600.000 euros afectados» que no se pueden utilizar para ninguna otra cosa. López recuerda que el Principado también ha puesto «impedimentos» en otros proyectos, como la pista de Cimadevilla y teme que haya «intereses partidistas» en los retrasos. «Ya presentamos la última modificación que nos pidieron y aún no han contestado», asegura.

Críticas de la oposición

Desde las bancadas de la izquierda las cosas no se ven de igual manera. Lara Martínez, concejala del PSOE, lo tiene claro: «El proyecto de la escuela infantil de Cabrales debe estar en el mismo cajón que el Plan de usos de Tabacalera. Ambos proyectos llevan siendo anunciados a bombo y platillo por este gobierno municipal en los últimos cuatro años. Que un proyecto que ya tiene financiación siga estancado años después solo puede deberse a una razón, la incompetencia de la concejala responsable, que no ha sido capaz de pelear tampoco por que esta escuela sea una realidad». En el mismo sentido se expresa el portavoz de Xixon Sí Puede, Mario Suárez: «Hay un grave déficit de gestión en este asunto por parte de la Concejalía de Educación. Cuando se persigue el objetivo de conseguir una necesidad tan importante como un centro de 0 a 3 años en el centro de la ciudad, es imprescindible recorrer despachos, tanto de Educación, como de Patrimonio o Urbanismo. Ese interés no lo ha tenido el Gobierno de Foro que, en sus ocho años, tiene en su haber cero escuelas infantiles en la ciudad. Como en tantos temas, ni un euro de inversión».

La escuela de 0 a 3 del Cabrales debería haber venido a acabar con el parón en la expansión de la red de centros infantiles. Finalmente, la siguiente que abrirá será la de Contrueces, que está ahora en construcción.