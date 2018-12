Seis coros entonan el ambiente navideño El Coro de Enalba abrió anoche el Memorial Bonifacio Lorenzo en la iglesia de San Lorenzo / ARNALDO GARCÍA Enalba, Harmonía, Cara Voce, Luis Quirós, San Antonio y Porceyo animan San Lorenzo, La Calzada y Pumarín E. C. GIJÓN. Miércoles, 12 diciembre 2018, 02:45

Al mes de diciembre no le falta la música, que está contribuyendo a animar el ambiente navideño en la ciudad. Hasta seis agrupaciones dieron ayer el do de pecho en tres sedes diferentes. El 'Memorial Bonifacio Lorenzo' llenó la iglesia de San Lorenzo con los acordes del coro Enalba, la agrupación coral Harmonía y Cara Voce, que arrancaron los aplausos de los asistentes con un repertorio en el que no faltaron los villancicos.

Entretanto, el programa 'Diciembre Coral' hacía escala en el Ateneo de La Calzada con dos participantes, el Coro Luis Quirós y la Coral San Antonio, muy celebrados por el público. Y en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur ponía los acordes la Agrupación Coral de Porceyo en una jornada musical que tendrá hoy oportuna continuidad.