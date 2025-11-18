«Divulgar, participar y unión vecinal», pilares de la Semana del Arte de Somió «En Gijón, la cultura trasciende porque crece en torno a un modelo que no pertenece solo a los grandes recintos», dijo la alcaldesa Carmen Moriyón

Susana D. Tejedor Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

«Divulgar, entretener, aprender y participar». Con esas premisas, tal y como afirmó Soledad Lafuente, presidenta de la asociación de vecinos de Somió se concibe la Semana del Arte y la Creación de Somió, que cumple ya su segunda edición y que fue ayer inaugurada oficialmente en el Palacio de La Riega. La iniciativa surgió por cubrir una demanda vecinal, ya que a pesar de que la asociación es muy activa y organiza numerosos actos a lo largo del año, había una carencia. «Los vecinos querían interrelacionar con el artista, con el escritor, con el experto en moda y conocer el proceso creativo». Así, se ofrecen a lo largo de esta semana «no conferencias, sino charlas», matizó Ignacio Suárez Entrialgo, secretario de la entidad, porque «los vecinos manifestaron su deseo de intervenir de forma activa».

La moda, la música, el teatro, la pintura tienen cabida en una programación que abarca hasta el próximo sábado en esta cita que, en palabras de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, «es una declaración de intenciones» y demuestra, a su juicio, que «en Gijón la cultura trasciende» porque la ciudad «crece en torno a un modelo cultural que no pertenece únicamente a los grandes recintos sino a plazas, calles, vidas cotidianas, parroquias y barrios».

También alabó «este tipo de iniciativas vecinales» Ramón María Alvargonzález que, en representación de la Fundación Alvargonzález, colaboradora con la iniciativa, acudió al evento. Y muy cercano a las actividades que los vecinos de Somió organizan, el arquitecto Diego Cabezudo, que orgulloso mostraba «su ardilla de plata», que le fue otorgada en la pasada edición.

La moda, la música, el teatro y la pintura tienen cabida en una programación que abarca hasta el próximo sábado

«Se trata de aprender participando», aseguró Soledad Lafuente, que recordó «las dudas» con las que nació esta iniciativa el pasado año, para tratar de hacer algo «digno». El éxito fue inmediato, tanto que «a finales del pasado año ya anunciamos que este habría una nueva semana, la segunda, y esperamos que haya muchas más». Esa intención queda reflejada en la obra gráfica numerada y limitada que el artista Héctor Jareño ha diseñado para la ocasión y que en la derecha de la imagen muestra dos líneas. «Quiere decir que es la segunda semana y seguiremos, espero, añadiendo más líneas». Precisamente en la primera edición se entregó a EL COMERCIO una de las distinciones.

La unión vecinal, incentivar la participación y crear ciudad son las premisas de iniciativas como ésta, señaló la presidenta vecinal. «Las ciudades se construyen desde lo colectivo y que una asociación apueste por la cultura es una forma de construir ciudad», matizó la alcaldesa de Gijón. «El futuro pasa por iniciativas como esta», sentenció.

El acto estuvo amenizado con la música de la orquesta céltica asturiana Atalantix, que interpretó varias piezas. La sede vecinal será el escenario de prácticamente todas las actividades previstas. También el propio palacio de La Riega y el Museo Evaristo Valle acogerán algunas.

La artista Mabel Lavandera explicará su proceso creativo Mabel Lavandera. ARNALDO GARCÍA Una de las protagonistas de la semana es la artista Mabel Lavandera, colaboradora de EL COMERCIO, bajo la firma Ñata, que se mostraba ayer muy emocionada por su participación y por su reencuentro con una parroquia a la que se siente muy unida. «Me hace revivir una parte de mi tiempo, aquí donde residí varios años y me encanta encontrarme con personas de la asociación, vecinos que conocía». Ellos y el público que lo desee podrá disfrutar de una exposición retrospectiva de su obra pictórica. «Mostraré una evolución de mi obra perteneciente a varias colecciones o series en las que combino diferentes técnicas pictóricas». Témperas clásicas, óleo y temple sobre lienzo, tintas a la cuerda, tinta china y dibujos impresos en 26 obras que colgarán de las paredes de la sede vecinal. Esta tarde, a partir de las siete, en la sede vecinal, mantendrá una conversación sobre pintura con Lucía Peláez Tremols. «Hablaré de mis inicios en la pintura y explicaré mi proceso creativo». En esta charla explicará a los asistentes, además, «cómo ciertos momentos personales importantes de mi vida han quedado plasmados en los artístico».