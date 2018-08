Sentido adiós en San Julián a Ángel Rubiera, el «superman» de La Riega Familiares y allegados, ante el féretro de Ángel Rubiera en la iglesia de San Julián. / JORGE PETEIRO «Fue un enamorado de Gijón y disfrutó de las mejores vistas de la ciudad», destaca la nieta del casero de los Figaredo EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 00:33

«Tu abuelo te acompañará físicamente hasta donde él pueda y considere. Si decide desprenderse del cuerpo físico, tienes que dejarlo ir con la misma generosidad y amor que él te ofreció en todos los años que lleva cuidando de ti». Estas palabras de una amiga hicieron más sencillo a Covadonga, nieta de Ángel Rubiera, aceptar la despedida. Con la certeza de que el hombre que la crió, fallecido a los 102 años, seguirá a su lado «espiritualmente» le dijo adiós en San Julián, rodeada de familia y amigos. Los Figaredo, que durante ochenta años disfrutaron de la compañía del longevo guardés de La Riega y ayer asistieron en gran número, cumplen de facto ambas condiciones.

Como transmitió su nieta por medio de una amiga, Ángel Rubiera, nacido en 1916, fue «un enamorado de Gijón». Fue alumbrado en Cabueñes y vivió siempre en Somió, que fue «su hogar, su refugio, su morada». Ejerció de padre de Covadonga, para quien supuso «un auténtico privilegio» contar con esta figura paterna. «Mi abuelo siempre ha estado conmigo en los momentos dulces y no tan dulces de la vida. En los últimos años he sido yo la que le he cuidado y acompañado, procurando mostrar tanto amor y dedicación como él me ofreció siempre», relató.

Para ella -como para tantos otros conocidos-, Ángel constituyó «un ejemplo de cariño, humanidad, educación y respeto encomiable». Mediante el esfuerzo diario en la finca de La Riega, segando con la guadaña, cuidando de sus queridas vacas o cultivando la huerta de sol a sol supo transmitir su «amor al trabajo». «Era como un 'superman', fuerte y resistente, que trabajaba con gusto y sin descanso». Sus conocidos resaltaban ayer su carácter «humilde», su predisposición a ayudar. «Aunque pareciera muy rudo, pero era extremadamente afable». Principios, todos ellos, que Covadonga desearía perpetuar más allá de los 102 años que vivió el casero. «Me gustaría que su ausencia nos hiciese reflexionar para recuperar los valores que con tanta devoción nos ha transmitido», pidió.

Tras la misa, agradeció a los Figaredo, Alesón y Vindel, varios de los cuales escuchaban desde los bancos, «su consideración y respeto». «Gracias a estas familias, ha podido vivir y disfrutar el enclave más bonito de Gijón». Asimismo, dedicó unas palabras a José Manuel García, primo carnal de Ángel e «inmejorable amigo» que no perdonaba los domingos de conversación distendida, cariño y compañía.