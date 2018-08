«Me he sentido muy realizado y quiero aprender más» Participantes y organizadores del programa 'Aprender Trabajando'. / JORGE PETEIRO Concluye un programa de la Fundación Secretariado Gitano que promueve la inserción laboral de los jóvenes I. OTERO GIJÓN. Sábado, 11 agosto 2018, 03:13

«Estoy en una época en la que quiero aprender más y actualizarme. Entonces fui a la Fundación Secretariado Gitano y me informaron del programa 'Aprender Trabajando'. Tras los seis meses que ha durado el programa, puedo decir que me he sentido muy realizado y muy cómodo. Estoy con ganas de acabar de formarme y empezar a trabajar». Así cuenta su experiencia, «muy positiva», Borja Salguero. Igual que él, otros veinte jóvenes menores de treinta años participaron en este programa que pretende formar e insertar en el mundo laboral a jóvenes en inclusión social. Fueron escogidos tras dos fases. La primera consistió en una sesión informativa pensada para seleccionar gente. Posteriormente, realizaron entrevistas individuales a los sesenta jóvenes que decidieron presentarse. De ellos, seleccionaron a veinte.

Estas veinte personas acudieron ayer a la clausura del programa, que tuvo lugar en el Parador Nacional Molino Viejo. La Fundación Secretariado Gitano explicó el proceso de formación que vivieron estos jóvenes. Constaba de dos etapas. La primera consistió en realizar dinámicas de grupo y estudios básicos, además de aprender a desenvolverse en un ámbito laboral y a afrontar entrevistas de trabajo. Esta fase se prolongó durante un mes. Tras ella, el grupo se vio reducido a dieciséis personas, fruto de una nueva selección, que abordó la segunda y última etapa. Los alumnos realizaron prácticas en los distintos Carrefour (empresa colaboradora) de la provincia durante los últimos cinco meses. Fueron rotando por distintos puestos. Frutería, carnicería y la caja, entre otros. A lo largo de las prácticas se volvió a realizar una nueva selección en el grupo. Así, diez jóvenes terminaron el programa.

La Fundación Secretariado Gitano ha logrado en Asturias que 589 jóvenes consiguieran empleo y 7.300 personas, familiares directos de los participantes, se vieran beneficiadas por esta iniciativa. Actualmente, 517 jóvenes sin titulación alguna se plantean obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, un 31% de los participantes.