«Nos sentimos más desprotegidos en el hospital que hace veinte años» El agente Carlos González, durante la charla que impartió en el salón de actos de Cabueñes. Policía Nacional y Guardia Civil forman a los trabajadores de Cabueñes para hacer frente a las agresiones P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 27 junio 2019, 01:29

«Nos sentimos desprotegidos. Mucho más que hace veinte años». La frase la pronunció ayer una de las trabajadoras que forman parte del área de urgencias del Hospital de Cabueñes. Lo hizo durante una charla informativa sobre cómo prevenir agresiones en el ámbito hospitalario, una iniciativa promovida por la Policía Nacional y la Guardia Civil como respuesta a un tipo de comportamiento cada vez más frecuente y que preocupa, y mucho, a los trabajadores. «No hay una fórmula mágica para evitar las agresiones. Si la hubiese, no estaríamos aquí», aclaró de antemano Carlos González, uno de los agentes encargados de impartir la conferencia.

No hay una receta infalible, pero sí técnicas para intentar evitar ciertos comportamientos violentos por parte de los pacientes. El primero, tratar de calmar los ánimos del posible agresor y mantenerse tranquilo. «Debe sentir que le estamos escuchando y entenderle. No es cuestión de darle la razón, sino de ganar tiempo para frenar ese comportamiento agresivo o tener la posibilidad de alertar a la seguridad», explicó González. La técnica del espejo; reproducir los gestos del interlocutor de forma que perciba cierta conexión; las preguntas abiertas, cuestiones que no se respondan con un monosílabo; y la sensación de comprensión, a través de gestos y un marcado tono suave, se perfilan como aspectos clave.

Pese a que estas técnicas están probadas y su efectividad ha sido contrastada por los propios agentes, pueden existir ocasiones en las que no sean suficientes y la agresión no se pueda evitar. En esos casos, también existe un protocolo para tratar de minimizar tanto el riesgo como el posible daño. «Es importante mantener siempre una distancia mínima de un brazo. A partir de ahí, se debe tratar de buscar espacios donde nos sea más sencillo esquivar los golpes, entornos en los que el agresor no disponga de mobiliario que pueda utilizar de forma violenta», resumió el instructor, quien adelantó que algunos centros hospitalarios barajan ya la posibilidad de incorporar un timbre 'antipánico' e incluso unir esta alerta al sistema virtual propio.

Denunciar es «clave»

Uno de los aspectos en los que más incidió González fue en la importancia de que en caso de agresión a un sanitario este denuncie lo ocurrido. «Es básico. Tanto por motivos psicológicos del agredido como por una cuestión estadística. Si queremos aumentar las partidas en seguridad, es importante llevar la cuenta de lo que está ocurriendo», reflexionó.

Un aspecto que no terminó de convencer a los asistentes. «A nosotros la denuncia nos supone un trastorno tremendo como para que luego, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, quede en nada. Nosotros no buscamos dinero por la agresión. Lo que queremos es que no nos agredan», manifestó un facultativo. Los agentes le dieron la razón, aunque insistieron en la importancia de presentar denuncia. «Es verdad que puede ser un proceso largo y que por agredir a un sanitario no va a ir a la cárcel nadie, pero si no existen denuncias, este tipo de comportamientos se van a ver reforzados», consideró.