Servicios Sociales amenaza a Aralia con rescindir el contrato de ayuda a domicilio La penaliza con 35.000 euros por no pagar a sus trabajadoras el plus semestral prometido y se plantea retirarle el servicio si no empieza a hacerlo I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:03

La empresa Aralia se enfrenta a la posibilidad de perder el contrato para la prestación del servicio municipal de ayuda a domicilio si no empieza a pagar a sus trabajadoras el plus semestral que se incluyó como mejora de sus condiciones laborales en los pliegos del concurso celebrado el año pasado. Ayer la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales acordó con la única abstención de Foro y Vox desestimar el recurso de alzada presentado por la empresa contra una propuesta para penalizarla con 35.000 euros por el incumplimiento de esa obligación durante el primer semestre de ejecución del contrato. En el acuerdo, que mañana se llevará a la comisión de Servicios y Derechos Sociales como paso previo a la ratificación de esa sanción en el Pleno, se recuerda a la empresa que «si en el segundo semestre del contrato se produjese un nuevo incumplimiento de la misma cláusula, se puede optar por una mayor penalización o por la resolución del contrato».

Como vía para aumentar las prestaciones salariales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que llevan años denunciando una situación de precariedad, en las bases del último concurso para la adjudicación del servicio se incluyó como condición imprescindible el pago a toda la plantilla de un complemento salarial de 600 euros al semestre cuando durante ese periodo el número de quejas recibidas no supere el 3% del total de usuarios. Durante el primer semestre, según Servicios Sociales, únicamente hubo siete quejas, frente a las 18 que se debían alcanzar para que la plantilla perdiera el derecho al cobro de ese plus, y ninguna de ellas era imputable a las trabajadoras.

La empresa alegó que la Fundación Municipal de Servicios Sociales no le había aportado todas las quejas presentadas por los usuarios, lo que le llevó a una «situación de desconfianza» ante la que decidió «demorar el pago del complemento». Así, entiende que no se le puede atribuir el «principio de culpabilidad» necesario para imponerle la mencionada penalización económica, que equivale al 3% del presupuesto del contrato para el semestre en el que se produjo el incumplimiento. La respuesta fue que Aralia en ningún momento ha demostrado que se incumplan las condiciones para hacer ese pago «cuestión que sería tan sencilla como aportar las quejas de las que dice ser conocedora y que no ha enviado». Tampoco se admite su argumento de que «la cuestión de la obligatoriedad o no de abonar esa mejora salarial se encuentra 'sub iudice'» debido el conflicto colectivo planteado por varios sindicatos.

1.195 usuarios al mes

Durante el primer semestre de 2019 la ayuda a domicilio tuvo en Gijón una media de 1.195 usuarios al mes, que recibieron 127.892 horas de servicios relacionados con su aseo personal, el arreglo del hogar o la preparación de la comida. El 80% de los atendidos son personas mayores.

Por otra parte, la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales aprobó por unanimidad la firma de sendos convenios con el Centro Especial de Empleo Apta (190.000 euros) y la Asociación Gijonesa de Caridad (521.300 euros).