Servicios Sociales elevará su presupuesto un 7,6%, hasta los 31,59 millones, el próximo año Se incrementará la subvención a la Cocina Económica hasta los 915.000 euros y la del Albergue Covadonga hasta los 1,26 millones

MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La Fundación Municipal de Servicios Sociales ha elaborado un presupuesto para 2026 que alcanza la cifra récord de 31.590.000 euros y supone un incremento del 7,63% (2.240.000 euros) sobre el del actual ejercicio. La junta rectora para su aprobación está convocada para el próximo viernes.

El capítulo 1 del presupuesto (personal) se incrementará en 473.000 euros, un 6,27% más con respecto a 2025. Desde la Fundación de Servicios Sociales se aduce que las razones básicas son el incremento en las retribuciones de los empleados públicos, la modificación del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento y el incremento en la plantilla de tres nuevas plazas de personal destinadas a servicios de Infancia, Mayores y Promoción Social.

El capítulo 2 de la cuentas (contratos) también crece en 1.123.000 euros, lo que supone una subida del 7,89% en comparación con el actual ejercicio. De ese incremento, el 80% (755.000 euros) está destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), debido al aumento en las horas de prestación.

Convenios y subvenciones

En cuanto a convenios y subvenciones, destaca el incremento en 293.700 euros de la cuantía destinada a la Cocina Económica hasta alcanzar los 915.000 euros en 2026. Desde el inicio del mandato han crecido las ayudas a esta entidad en 400.000 euros.

También es reseñable el incremento de la subvención al Albergue Covadonga en 165.000 euros hasta alcanzar los 1.265.400 euros en 2026. El próximo año será muy importante para el equipamiento asistencia de Laviada ya que iniciará sus obras de reforma.

El diseño del renovado edificio conformará una imagen de nido con un revestimiento cerámico en la fachada, en la que se abrirán muchas ventanas, según el avance del anteproyecto publicado en exclusiva por EL COMERCIO. La propuesta técnica en la que se trabaja definirá tres accesos independientes, uno a cada calle, para el área específica de albergue, el centro de baja exigencia y un espacio configurado como centro social. El acceso al albergue será por Sanz Crespo.

En el caso del Albergue Covadonga desde el inicio de mandato se han incrementado las ayudas a esta asociación en 375.400 euros.

Sociosanitarias

Las subvenciones para las asociaciones sociosanitarias del municipio pasarán de 200.000 a 250.000 euros. Las ayudas de la Fundación de Servicios Sociales para las asociaciones de mayores también se consignan al alza, pasando de 64.000 a75.000 euros. Este presupuesto que presentará la Fundación Municipal de Servicios Sociales a su junta rectora será el primero íntegramente elaborado bajo la dirección del concejal Guzmán Pendás, ya que en el anterior todavía tuvo participación su predecesora Ángeles Fernández-Ahúja.