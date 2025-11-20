El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Albergue Covadonga, en Gijón. J. M. Pardo

Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón

Un informe refleja que también contempló las alternativas de llevarlos al pabellón de La Tejerona o dejarlos en la sede actual | Moriyón, a los vecinos en el Pleno sobre el traslado: «Nada se va a hacer sin su conocimiento y aprobación»

Laura Mayordomo
Marcos Moro

Laura Mayordomo y Marcos Moro

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:43

Comenta

La edil de Vox no solo se quedó sola este miércoles en el Pleno a la hora de votar su propuesta de buscar «una alternativa ... de ubicación adecuada» para el traslado temporal del Albergue Covadonga mientras dure la obra en su actual sede sino que Sara Álvarez Rouco también fue objeto de duras críticas por parte del resto de grupos municipales. Incluso de la alcaldesa, Carmen Moriyón, que tomó la palabra para criticarla porque «solo sirve odio» y para acusarla de instrumentalizar el traslado y las protestas de los vecinos de El Natahoyo: «A usted no le preocupan los vecinos ni buscar una solución». El suyo, continuó la alcaldesa refiriéndose a la edil de Vox, es el «comportamiento de quien sabe que, con la verdad, tiene el debate perdido» y está dispuesto «a quemarse con tal de ver arder una llama de odio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  2. 2 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  3. 3 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  4. 4 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  5. 5 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  6. 6

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  7. 7

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  8. 8

    Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín
  9. 9

    La mayoría de los sindicatos desconvoca la huelga de Les Escuelines, excepto Comisiones Obreras
  10. 10 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón

Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón