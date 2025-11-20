Servicios Sociales barajó realojar en barracones durante dos años a los usuarios del Albergue Covadonga, en Gijón

La edil de Vox no solo se quedó sola este miércoles en el Pleno a la hora de votar su propuesta de buscar «una alternativa ... de ubicación adecuada» para el traslado temporal del Albergue Covadonga mientras dure la obra en su actual sede sino que Sara Álvarez Rouco también fue objeto de duras críticas por parte del resto de grupos municipales. Incluso de la alcaldesa, Carmen Moriyón, que tomó la palabra para criticarla porque «solo sirve odio» y para acusarla de instrumentalizar el traslado y las protestas de los vecinos de El Natahoyo: «A usted no le preocupan los vecinos ni buscar una solución». El suyo, continuó la alcaldesa refiriéndose a la edil de Vox, es el «comportamiento de quien sabe que, con la verdad, tiene el debate perdido» y está dispuesto «a quemarse con tal de ver arder una llama de odio».

Moriyón reiteró un mensaje de «tranquilidad» a los vecinos de El Natahoyo: «Nada se va a hacer sin su conocimiento y aprobación». Y apuntó que la solución se adoptará desde «la transparencia y el diálogo», garantizando la seguridad de vecinos y usuarios. Tras admitir que la gestión del traslado del equipamiento al Hogar San José «fue mejorable», pidió «que imperen la calma y el debate sosegado», ya que «nada va a hacer de Gijón una ciudad de imposiciones y tampoco de odio».

La aludida, que celebró que «aunque tarde» la alcaldesa haya «reaccionado» evitando el traslado del albergue a las instalaciones de Hogar San José, concluyó su intervención afeando la, a su juicio, «poca vergüenza» de Moriyón por acusar a Vox de tener «actitudes de odio». «No puede ser una buena alcaldesa, porque no es una buena persona», concluyó una intervención en la que la acusó de actuar con «demagogia y populismo» y llegó a llamarla «usurpadora de votos», por haber llegado a la Alcaldía por un acuerdo con Vox y acabar excluyendo a esta formación del gobierno local.

Antes de eso, los reproches del resto de portavoces municipales se habían dirigido a la propia Álvarez Rouco. El de IU, Javier Suárez Llana, censuró la «respuesta miserable de la ultraderecha» ante este problema, demostrando una «insolidaridad basada en el miedo y la desinformación». Al tiempo, conminaba a la alcaldesa, que esta semana ha iniciado una ronda de contactos por el traslado del Albergue, a reunirse con los usuarios del mismo.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, comenzó hablando del «profundo asco» que le provoca el discurso de Vox y continuó reprochándole sus planteamientos «egoístas y crueles». La acusó de tratar a los usuarios del Albergue «como si fueran un vertedero que va a contaminar un barrio» y le recordó que «todos estamos más cerca de quedarnos en la calle que de ser millonarios».

Desde la bancada socialista, la concejala Natalia González consideró que se habla mucho de los vecinos «pero muy poco de los usuarios» y señaló que «el error» de partida pudo haber sido no haber situado a la Red de Inclusión Activa de Gijón (REDIA) en la base de las decisiones sobre el traslado temporal del Albergue.

Tres alternativas

Por otra parte, ha trascendido un informe elaborado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales a instancias de su presidente, el edil del PP Guzmán Pendás, que detalla que antes de optar por la solución del Hogar de San José se barajaron otras tres alternativas de realojo para los usuarios del Albergue Covadonga: barracones modulares durante dos años en el aparcamiento del centro de Laviada, alojarlos en el pabellón de La Tejerona o dejarlos en la sede actual moviéndolos en función del avance de las obras de reforma. La alcaldesa, al frente desde hace una semana en la gestión de este asunto, no ha querido saber nada de todo ello y seguirá con la ronda de reuniones con vecinos y técnicos recibiendo a la Asociación 'Atalía' de El Natahoyo.