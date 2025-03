Servicios Sociales recela de Aralia y ultima un contrato para la ayuda a domicilio

M. MORO GIJÓN. Jueves, 5 de diciembre 2019, 00:59 Comenta Compartir

La concejala de Bienestar Social y Derechos del Ayuntamiento, Natalia González, aseguró ayer que su departamento «baraja todos los escenarios posibles» después de que Aralia comunicase a las coordinadoras de las trabajadoras del servicio de ayuda de domicilio (SAD) su intención de no pagar la nómina del mes de noviembre.

González , que se reunirá la próxima semana con la directiva de la empresa con sede en Valladolid, explicó que la gerencia aduce retrasos en los pagos y no una suspensión de los mismos. También se ha consultado el Registro Mercantil y no se avista riesgo de concurso de acreedores ni se tiene constancia de problemas de liquidez cotejando con otros ayuntamientos con contratos en vigor con ellos . En cualquier caso, desde la Fundación de Servicios Sociales no se fían de un empresa que ya va por su «segunda penalización» por incumplimientos de contrato relacionados con los derechos de los trabajadores. De forma preventiva se está trabajando desde hace tiempo en el pliego de un nuevo contrato, y como medida temporal, en un contrato puente negociado por un año para garantizar la prestación del servicio y el cobro de los salarios de la plantilla. Un procedimiento «más ágil» por si vienen mal dadas y la empresa decidiera dar la espantada.

La presidenta de la Fundación de Servicios Sociales indicó que mientras se clarifica la situación con las nóminas se ha parado la facturación de noviembre, y si la empresa no aporta en plazo una solución, se iría a la rescisión de contrato. Con un incumplimiento de ese calibre la edil descartó que se pudiera llegar a una rescisión de contrato negociado, lo que implicaría, entre otras cosas, que Aralia perdería la fianza aportada para el contrato hasta finales de 2020 (400.000 euros) y perjudicaría su solvencia a la hora de presentarse a otras adjudicaciones.

Las trabajadoras protestaron durante el Pleno y Podemos-Equo volvió a pedir la remunicipalización.