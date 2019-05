Las servidumbres aeronáuticas paralizan la concesión del licencias para construir Gráfico Los promotores ven con sorpresa cómo tienen que solicitar un permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para sus obras MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 6 mayo 2019, 02:33

Con la reciente aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) parecía que el camino de constructores y promotores para relanzar un sector que estaba prácticamente paralizado desde hace años quedaba, por fin, expedito. En los primeros meses, la plataforma informática del Ayuntamiento de Gijón para la concesión de licencias funcionaba de manera ágil, pero desde hace poco la actividad ha quedado prácticamente paralizada. Este hecho ha cogido por sorpresa al sector, que ve cómo ahora tanto para construir una vivienda unifamiliar como para un edificio de bastante altura han de pasar por un nuevo filtro administrativo.

El motivo no es otro que la reciente ampliación de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Asturias y que, debido a la práctica nula actividad urbanística en el concejo, había pasado inadvertida. Hasta este momento. La modificación de dichas servidumbres fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 8 de septiembre de 2017 y el nuevo PGO gijonés fue aprobado el pasado 30 de enero. En ese lapso de tiempo, casi nadie se había dado cuenta de esta nueva situación. La redefinición de los procedimientos de aproximación por instrumentos de las aeronaves al aeropuerto de Santiago del Monte ha hecho que hasta 17 municipios asturianos se hayan visto afectados por las nuevas servidumbres aeronáuticas, entre ellos Gijón, donde la afección sobre el concejo aumentó de manera considerable.

Pero, ¿qué supone en la práctica esta nueva situación? El caso es que en las zonas afectadas por estas servidumbres, las administraciones municipales no pueden autorizar «ninguna construcción, instalación o plantación» sin el previo acuerdo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Por eso, cuando los promotores realizan su habitual tramitación de licencias ante el Ayuntamiento de Gijón se encuentran con la sorpresa de que se les requiere una nueva documentación, es decir, el permiso de la mencionada agencia. Además, el plazo máximo de dos meses para que los responsables municipales resuelvan la solicitud queda en suspenso.

El caso es que esta nueva exigencia viene debidamente recogida en el PGO que, como punto base, advierte de que «la edificación en altura -más de cien metros- requerirá en todos los suelos del municipio pronunciamiento previo» de la AESA. Pero la realidad es que ese trámite lo han de pasar todas las promociones.

Además de esa limitación general, las autoridades aeronáuticas informaron negativamente de algunas reclasificaciones de suelos previstas en el nuevo planeamiento gijonés, como son los casos de los suelos no urbanizables de especial protección en los entorno de Melendrera y el Caminullanu, ambos enclaves situados en la parroquia de San Andrés de los Tacones. En ambos lugares no se permite la colocación de «aerogeneradores o instalaciones eléctricas o de comunicaciones que puedan vulnerar la servidumbre aeronáutica». En el caso de los elementos ya instalados, no se admitirán cambios ni nuevos elementos que aumenten la altura, como es el caso de la red eléctrica de la línea aérea del Caminullanu.

La AESA también rechazó la reclasificación y recalificación de suelo no urbanizable de especial protección e interés en los entornos de La Figar, Ruedes y El Monte, en las parroquias de Ruedes y Lavandera.

Limita actividades

Para todas aquellas promociones que se quieran desarrollar en el concejo (de esta afección queda exenta la zona Este del municipio), la tramitación con la AESA se puede demorar incluso seis meses, con lo que ello implica para el desarrollo del sector en el municipio. Pero es que, además, esta normativa faculta a las autoridades aeronáuticas a limitar una serie de actividades, además de aquellas que supongan la construcción de obstáculos que puedan inducir turbulencias en la aproximación de los aviones al aeropuerto. La lista de limitaciones es amplia, como el uso de luces o emisores láser que puedan crear peligros o inducir al error de los pilotos; el uso de superficies grandes y reflectantes, aquellas que estimulen la actividad de la fauna en el entorno del aeródromo, las que den lugar a la implantación de fuentes de radiación no visible, las que lleven aparejada instalaciones que produzcan humos o nieblas y el uso de medios de propulsión o sustentación para la realización de actividades deportivas de cualquier otra índole.

Otro punto que han de tener en cuenta los constructores y promotores es que, según la normativa, «en el caso de que las limitaciones o requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas, no generarán ningún derecho de indemnización por parte del Ministerio de Fomento, el gestor aeroportuario ni el prestador de los servicios de navegación aérea».

El sector de la construcción deberá cambiar ahora sus planteamientos para adaptarse a este nuevo requisito burocrático, con el fin de que sus promociones no se vean afectadas con más retrasos que los necesarios.