Sidrápolis, muestra colectiva sobre la sidra
Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00
E. C. La Sociedad Cultural Gesto inaugurá el viernes 22 de agosto la muestra colectiva Sidrápolis. Se trata de una exposición donde «nuestra totémica bebida, nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad», será la protagonista. La inauguración será a las 19 horas, en la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.