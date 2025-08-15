El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sidrápolis, muestra colectiva sobre la sidra

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

E. C. La Sociedad Cultural Gesto inaugurá el viernes 22 de agosto la muestra colectiva Sidrápolis. Se trata de una exposición donde «nuestra totémica bebida, nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad», será la protagonista. La inauguración será a las 19 horas, en la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

