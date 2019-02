«Para mí siempre fue mamá Puri» La familia de Purificación López García posa, con la alcaldesa (en el centro), en una foto de familia en la Casa Rosada, junto a la placa en su recuerdo. / FOTOS: DAMIÁN ARIENZA Mari Pili García fue adoptada por Purificación López, la gestora del Hogar Maternal durante 34 años ELENA RODRÍGUEZ Martes, 5 febrero 2019, 03:01

Con veintitrés años, su madre biológica había fallecido en el parto y no había ninguna incubadora en la Cruz Roja para la pequeña Mari Pili. Sí la había, en cambio, en la Gota de Leche, donde llegó nada más nacer. Fue allí donde Purificación López García -que era enfermera, puericultora y delegada del Hogar Maternal (el servicio creado como complemento a la Gota de Leche y que gestionó durante 34 años, desde su constitución en 1949)- tuvo el primer contacto con aquella bebé, a la que crió y cuidó, como a cientos de niños huérfanos entre los 3 y 18 años, que con el tiempo se convertiría en su hija. La primera adoptada por una mujer soltera en Gijón y, hasta donde se tiene constancia, la primera también en España en 1972. Lleva sus dos apellidos; eso sí, intercambiados para evitar la exclusión en una época en la que la sociedad aún no estaba acostumbrada a ello.

«Desde que empecé a hablar y hasta que me adoptó cuando yo tenía diecinueve años (porque antes solo podían hacerlo los matrimonios), siempre fue mamá Puri». Purina, como la conocen generaciones de gijoneses, se quedó muy impactada por la prematura muerte de la madre de Mari Pili, a la que previamente había conocido en el Hogar Maternal, en las revisiones de ginecología. «Siempre hubo una relación materno-filial entre nosotras». Tanto es así, que Mari Pili salió vestida de novia de la que hoy es sede de la Casa Rosada. Purina fue su madrina. Su suegro, el padrino. Y toda la familia de Purificación es la que siente como propia. Mari Pili la amplió con dos hijas, Mónica y Laura, y cuatro nietos: Alicia, Belén, Nicolás y Martín.

Por eso, ayer estaba feliz porque prácticamente todos estaban presentes en el descubrimiento de la placa en recuerdo a su madre, ubicada en uno de los laterales de la Casa Rosada. Una de las que más sintió no poder acudir fue Esther, la hermana de Purina, ingresada hace solo unos días tras una caída, y que en abril cumplirá 103 años. No obstante, a través de un vídeo grabado con el móvil, quiso dar las gracias al Ayuntamiento de Gijón por el tributo y transmitir que sentía «en el alma» no poder estar allí.

La placa recoge «la abnegada dedicación maternal hacia los niños que, bajo su custodia, amó, educó y cuidó como propios, con jornadas interminables de 24 horas y 365 horas al año». Ni siquiera cuando estaba enferma de cáncer, quiso renunciar a trabajar. Tenía fortaleza para «cuidar y formar sin descanso a mujeres embarazadas, madres primerizas y niños», apuntó la alcaldesa, Carmen Moriyón, para quien Purina «fue una de las mujeres que cambiaron la historia de Gijón en un mundo que parecía dominado por hombres». «Era sabia, una mujer moderna para su tiempo y con una auténtica vocación profesional», decía Mari Pili, que siguió su ejemplo y trabajó también en el hospitalillo infantil, Maternidad y Protección de Menores. «Pero, sobre todo, me quedo con su cariño».