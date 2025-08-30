El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios clientes ayer en el interior de la tienda Sierra, que echa el cierre y comenzó la liquidación de sus artículos el pasado 25 de agosto. E. C.

Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses

Fundado en 1940, el negocio de referencia en camisería a medida y ropa masculina inicia una liquidación total hasta agotar existencias

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:22

Sierra, la distinguida tienda de moda de caballero que ha marcado una época, anuncia su cierre. Gijón despedirá uno de sus comercios más emblemáticos ... y longevos, pues el histórico referente del Parchís bajará la persiana tras 85 años dedicados al diseño elegante y exclusivo. Fundada en 1940 por Manuel Sierra, prestigioso profesional de la camisería a medida, pronto se convirtió en referencia en la ciudad, gracias a la calidad de sus tejidos, el cuidado en los acabados y una clara apuesta por la exclusividad de sus prendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  4. 4 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6 El Sporting solo sabe ganar
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Un antiguo quiosco reconvertido en bar y que ahora aspira a ser biblioteca en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses

Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses