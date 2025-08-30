Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses

Sierra, la distinguida tienda de moda de caballero que ha marcado una época, anuncia su cierre. Gijón despedirá uno de sus comercios más emblemáticos ... y longevos, pues el histórico referente del Parchís bajará la persiana tras 85 años dedicados al diseño elegante y exclusivo. Fundada en 1940 por Manuel Sierra, prestigioso profesional de la camisería a medida, pronto se convirtió en referencia en la ciudad, gracias a la calidad de sus tejidos, el cuidado en los acabados y una clara apuesta por la exclusividad de sus prendas.

La historia de Sierra es la de una tradición familiar. Desde hace varias décadas fue Alejandro Sierra, hijo del fundador, quien condujo el negocio y fue el mejor embajador de la tienda. Quien le veía, quería vestir como él. Con una marcada vocación por la estética, tuvo el gusto suficiente para transformar aquella pequeña camisería en una tienda caracterizada por la elegancia, sofisticación y lujo discreto y unas prendas seleccionadas con gusto exquisito para una clientela exclusiva. Un templo de la moda donde el tweed y el tartán escoceses han convivido con las refinadas fragancias italianas, pero también con los batines de lana y pijamas de alta calidad. «Siempre hemos intentado diferenciarnos y que nuestros clientes se identifiquen con el estilo Sierra», reza su carta de presentación en los perfiles en redes sociales. Prueba de ello fue su buen hacer y la clientela fiel durante generaciones.

Ampliar Alejandro Sierra y su mujer, Bertha Panero, en 2022. E. C.

La marca supo combinar tradición y modernidad con colecciones propias bajo los nombres de Sierra 1940, Sierra Outdoors y Barney & Luca, con prendas confeccionadas en su mayoría en Gran Bretaña e Italia. Pijamas, bóxers, camisas, corbatas o americanas formaron parte de un catálogo pensado para quienes buscaban algo más que ropa: un estilo de vida exhibido en un escaparate primoroso.

«Preciosos escaparates»

Sierra dejará un vacío en una zona tan simbólica como el Parchís. La tienda inició el pasado lunes la liquidación de sus artículos y estará abierta hasta agotar existencias. Vecinos y clientes habituales lamentan ya la desaparición de un espacio que representaba el buen hacer de la sastrería, el valor del comercio de proximidad y una esencia. «Creo que es el único comercio del centro que conozco desde niña, es decir, desde hace bastante. Ha sobrevivido a modas, épocas y décadas. Echaré mucho en falta sus cuidados escaparates y sus preciosas prendas y colores», comentaba Margarita Álvarez en una publicación de Facebook en la que el negocio anuncia la liquidación.

Más allá de su trayectoria, Sierra ha demostrado cómo la moda puede convertirse en seña de identidad. Con su cuidada estética clásica, y cosmopolita, transmitía la personalidad de Alejandro Sierra, quien supo mantener viva la herencia paterna e incorporar un toque contemporáneo.

Gijón perderá un referente que ha marcado estilo durante 85 años. Nunca hizo rebajas, otra seña de distinción. Y tampoco las hará ahora.