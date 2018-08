Siloé reforma el centro de El Coto para atajar los conflictos vecinales El centro de día Milsoles, en El Coto, sumará los bajos colindantes a su actual superficie. / JOAQUÍN PAÑEDA Duplica la superficie de Milsoles, que tendrá área de fumadores, lectura e internet y permitirá el acceso a los perros para evitar estancias en la calle CH. TUYA GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 00:34

Se recogieron 1.200 firmas contra el centro de día para personas sin recursos abierto en El Coto. Entendían los firmantes que Milsoles, el dispositivo que la Fundación Siloé implantó en el barrio en 2004, genera problemas de convivencia. La respuesta de la entidad sin ánimo de lucro ha sido ampliar el local para favorecer que los usuarios estén en el interior y atajar, así, los conflictos vecinales.

En unas obras que el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ha financiado con 85.000 euros, Siloé ha sumado el espacio de otros tres bajos comerciales al que ya ocupaba en la confluencia de las calles de Quevedo y Leopoldo Alas. Según explicó el director de programas de la entidad, Pablo Puente, «con la ampliación buscamos que los usuarios tengan más espacio en el interior, encuentren más servicios y áreas más diáfanas, para que estén el menor tiempo posible en la calle».

Así, el nuevo espacio, que será inaugurado a finales de septiembre, tendrá un área para fumadores, así como un una amplia zona de lectura y uso de internet. Se permitirá, además, el acceso a los perros, una de las principales demandas de los usuarios. También se modificará el horario, «de forma que se entre una hora antes. Desde las ocho de la mañana ya podrán acceder al local».

Un acceso que ya no generará las colas que se podían ver cada día a la puerta de Milsoles. «Antes, los turnos se daban por orden de llegada. Ahora se cambia la fórmula de acceso, para que todo el mundo esté en el interior para distribuir, desde ahí, los turnos de uso de la lavandería, la ducha o la zona de cafés».

No habrá residencia

Los servicios de lavandería y ducha también han sido totalmente reformados. «La lavandería es casi industrial y las duchas han sido duplicadas, para evitar las colas. También se amplió el área de peluquería, ya que nos había quedado todo muy ajustado», dijo Puente.

Los trabajos, que se han desarrollado durante el verano no han impedido la apertura del centro. «A diferencia de otras obras, nosotros procuramos no quitar ningún servicio. Alguno, como es lógico, se han visto mermados, pero no hemos eliminado ninguno». Ni, tampoco, ampliado. «Esto seguirá siendo un centro de día. No hay camas ni es una residencia», aclaró.

No obstante, confía en que el resquemor vecinal haya quedado solventado. «Desde hace tres meses comenzamos un servicio de mediación vecinal. Los educadores supervisan los alrededores y son el enlace con los vecinos por si hay algún problema. Y no ha habido», dijo.