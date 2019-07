'Silverio' desplegará sus alas en las noches del Botánico El cetrero Tomás Beneytez sostiene a 'Silverio', el búho real siberiano, en la presentación. / TAREK HALABI El búho real siberiano de 14 años será uno de los doce protagonistas de 'Nocturnia', original espectáculo que se inicia el próximo lunes LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Sábado, 6 julio 2019, 02:54

'Silverio', el búho real siberiano de 14 años, no perdió detalle ayer durante la rueda de prensa en la que la empresa When and where y grupo Aviar presentaron las novedades para la próxima edición de 'Nocturnia'. Entre ellas, un cambio en el recorrido para ver las aves rapaces diurnas y algunas «sorpresas», que prefirieron no desvelar, para las nocturnas. Esta actividad, de carácter didáctica y dirigida a todos los públicos, celebrará su séptima edición del 8 al 11 y del 13 al 16 de julio en el Jardín Botánico Atlántico. A partir de las 21.15 horas del próximo lunes se abrirán las puertas del recinto y media hora después dará comienzo el espectáculo de búhos, lechuzas, halcones y águilas de harris. Las entradas tienen un precio de 13 euros y para los menores de cinco años serán gratuitas, pudiéndose adquirir en la web y en las taquillas del Botánico. A la presentación acudieron el concejal de Educación y presidente de Divertia, Alberto Ferrao; el responsable del Jardín Botánico, Pedro Abello; el especialista en cetrería de Grupo Aviar, Gorka Arrúe; la organizadora de la actividad de Where and where, Helena González, y el búho real siberiano, 'Silverio'.

'Nocturnia' fue premiada como mejor evento cultural de España en el año 2015 y tiene por objetivo fomentar el respeto por la fauna salvaje y potenciar la conservación del medio natural y los animales que en él habitan. Sin embargo, el cambio climático juega un papel importante en la supervivencia de estas especies. «Una de las últimas oportunidades para verlas podría ser este verano», aventuró el cetrero Gorka Arrúe, quien destacó «el papel tan importante que tienen en los ecosistemas». En relación con la actividad, el especialista recordó que «hay mucha gente que repite, estamos llenando todas las sesiones y espero que 'Nocturnia' siga funcionando muchos años. Es una actividad que demuestra que el ocio y el conocimiento no están reñidos».

El concejal Alberto Ferrao animó a venir a «los 'peques' y no tan 'peques'» a un espectáculo «lleno de emoción» y de esfuerzo por parte de los profesionales y de las propias aves para su conservación.