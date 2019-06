«Los símbolos no bastan», dice Xega Alberto Álvarez, presidente del Ceares, recogiendo el Triángulo Rosa concedido al club. / D. ARIENZA «Necesitamos políticas, no promesas», apunta la asociación, que urge la aprobación de una ley integral de transexualidad P. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 23 junio 2019, 03:03

Con la vista puesta en nuevas leyes que ahonden en la igualdad de las personas LGTBI -lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales- y con la disposición a mantenerse firme en la misma línea de trabajo desplegada hasta ahora, la asociación Xega celebró ayer su tradicional acto político con motivo del próximo Día Internacional del Orgullo. La cita incluyó la entrega del Triángulo Rosa, el premio con el que cada año distingue a las entidades, plataformas o personas que más se hayan distinguido por su apoyo a los derechos del colectivo. Este año, el galardón recayó en manos del Unión Club Ceares, equipo que siempre ha demostrado un gran compromiso con la visibilidad y con las reivindicaciones de las personas LGTBI. «Es un reconocimiento a la trayectoria del club y al apoyo que siempre nos han brindado dentro de un deporte en el que siempre primó el machismo», afirmó Yosune Álvarez, de Xega.

En lo últimos años el Ceares ha puesto en marcha iniciativas como lucir los colores de la bandera arcoíris en los cordones de sus futbolistas y el brazalete del capitán, o incluso el izado de la enseña multicolor en el campo de La Cruz en torno a las fechas del Orgullo. «La escuela mixta de fútbol también es una firme apuesta por la igualdad. Valoramos mucho estas acciones del Ceares y esperamos que continúen», añadió Álvarez.

ORGULLO 2019 Martes 25 de junio Charla informativa 'Arguyu y visibilidá lésbica. La axenda política de les lesbianes'. 28, 29 y 30 de junio IX Fiesta de prau multicolor 'El Orgullín'. Sábado 29 de junio Taller 'Diversidad para jóvenes LGTB+' (11 horas); mesa redonda 'Las representaciones en el cine de temática LGTB+' (13 horas), manifestación del Orgullo LGTB+ 2019 bajo el lema 'Ley integral trans ya' (17 horas, desde el paseo de Begoña); Xega recibe la Medalla de Plata de Gijón (19 horas, en el Teatro Jovellanos). Domingo 30 de junio Presentación del área de familias de Xega.

A ello se comprometió expresamente el presidente del club, Alberto Álvarez. «Este premio va directo a aguantar la bandera multicolor que tenemos colocada en la cantina del campo. No tengáis ninguna duda de que seguiremos con nuestra labor», afirmó en un acto que contó con representación de los principales grupos municipales, a excepción de Vox e IU -este último ausente por incompatibilidad horaria- y los sindicatos UGT y CC OO. Para la edil socialista Natalia González fue su primera participación pública como concejala de Bienestar Social.

A la clase política se dirigió Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI, quien aprovechó su turno de palabra para reivindicar más leyes que protejan y hagan avanzar al colectivo. «Necesitamos políticas, no promesas. Los símbolos no nos ayudan a crecer. Nosotros crecemos con los derechos. Deben saber que no estamos en la sociedad solamente el Día del Orgullo», apuntó. Uno de esos derechos que reclaman desde el colectivo, y cuya demanda es precisamente el centro de la celebración del Orgullo 2019, es la ley integral de transexualidad. «Necesitamos que se termine de aprobar. No podemos esperar».