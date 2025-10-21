El sindicato Jupol denuncia la agresión a un agente en Oviedo cuando ayudaba a una joven acosada en un discoteca

El sindicato Jupol de la Policía Nacional denuncia la agresión sufrida por un agente adscrito a la Comisaría de Gijón que franco de servicio ... fue agredido en una discoteca en Oviedo el pasado fin de semana cuando medió para ayudar a una joven que estaba siendo acosada por dos individuos.

«Este nuevo episodio se suma a una preocupante escalada de agresiones que ponen en riesgo la integridad física y moral de los agentes, además de generar un profundo sentimiento de desprotección entre los miembros del cuerpo», señala Jupol. El policía sufrió la rotura del tabique nasal y policontusiones. «El aumento de las agresiones a policías nacionales es una realidad inaceptable. No podemos seguir permitiendo que quienes garantizan la seguridad de todos trabajen en un clima de impunidad», añaden.

Jupol se personará como acusación particular en este procedimiento por el que ha sido detenido uno de los agresores y otro ya ha sido identificado. «Exigimos las máximas responsabilidades penales a los autores de los hechos», señalan desde el sindicato.