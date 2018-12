Los sindicatos de Emulsa critican un exceso de «inversiones improductivas» Representantes de varios sindicatos de Emulsa. / CAROLINA SANTOS I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:56

Representantes de CC OO, UGT y CSI en el comité de empresa de Emulsa se reunieron ayer con los grupos municipales de la oposición para trasladarles su «expresa preocupación por la deriva de la empresa», que creen que puede entrar por primera vez «en situación de déficit financiero». Atribuyen toda la responsabilidad de esta situación a su gerente, Pilar Vázquez, y a una política basada en «inversiones improductivas tanto en equipamientos que no redundan en mejoras de la productividad como en cuestiones intangibles que solo buscan la promoción empresarial».

Pusieron como ejemplo el gasto de «miles de euros» en certificaciones ISO, entre otras, que no ven necesarias al no estar en competencia con ninguna otra empresa. «Además de que no reflejan la realidad de la empresa, creemos que la calidad de Emulsa debe garantizarla el Ayuntamiento y certificarla los ciudadanos», criticaron. Añaden además que se ha llegado a contratar personal de dirección específico para la gestión de ese tipo de certificados, «lo que aumenta el coste sin aportarle a la empresa más que prestigio para la gerente y su corralito».

Entre las inversiones en bienes tangibles que consideran «absurdas» por su escaso impacto en la productividad o en el ahorro, mencionaron la adquisición de vehículos propulsados a gas, la compra de un camión bicompartimentado «que no ha tenido más que averías» y el sistema de control de accesos a las instalaciones de la empresa en Roces, «que en tres años jamás ha funcionado excepto para garantizar la privacidad del aparcamiento de la gerente».

Lamentaron en general que se dediquen más fondos «a gestión que a producción», a pesar de que «los contenedores están en una situación lamentable, generando molestias por olores, suciedad y plagas, y el servicio nocturno apenas puede cubrir sus necesidades, por estar la flota de camiones cayéndose a pedazos».