Los sindicatos reclaman el compromiso de recuperar las dieciocho horas lectivas Los docentes, durante el encierro de ayer en el instituto Mata Jove. Hoy volverán a concentrarse. / JOAQUÍN PAÑEDA Suatea, CSIF, CSI y CC OO piden al consejero Alonso que «mueva ficha» y se pronuncie antes de los Presupuestos. Anpe y UGT rechazan la movilización EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 18 octubre 2018, 03:28

«Incertidumbre». Es lo que queda, según los sindicatos Suatea, CSIF, CSI y CC OO, tras el fracaso del intento de negociación el pasado septiembre. Por ello, han vuelto a las movilizaciones para reclamar al consejero de Educación, Genaro Alonso, el compromiso de recuperar las dieciocho horas lectivas en Secundaria sin esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la derogación del real decreto que las aumentó a veinte a causa de la crisis.

Tienen prisa porque, según señaló ayer la representante de la CSI Vicenta Acebal durante el encierro convocado en el Instituto de Educación Secundaria Mata Jove, «queremos las dieciocho el año que viene». «Es importante lograr un compromiso este trimestre, porque de lo contrario la reducción de la jornada lectiva no entrará en los Presupuestos Generales del Principado y será imposible que se haga efectiva para el curso 2019». Acebal lamentó que «quitar las dieciocho horas y subirlas a veinte fue rápido, pero volver a lo que había antes está costando muchísimo».

Anpe y UGT consideraron «insuficiente» la propuesta de la consejería de reducción de dos horas semanales para el profesorado de Secundaria y dos horas complementarias, de obligada permanencia en el centro, para los maestros. Sobre este rechazo se expresó Clara Rosa Rodríguez, del CSIF. «O tienen una intención de cara a las próximas elecciones o están en un tira y afloja del que no queremos participar», insinuó, al tiempo que confesaba temer que el consejero no vuelva a ofrecer las mismas condiciones. «Nuestra única alternativa es abrir otro proceso de negociación a pesar de que no contemos con la unidad sindical que sí había antes», añadió Emma Rodríguez, de Suatea. «Tras la negativa de esos sindicatos exigimos volver a la mesa de negociación y que la consejería mueva ficha», indicó Borja Llorente, de CC OO. Por eso pretenden que el compromiso, que implicará una inversión de 18 millones de euros y más de 500 puestos de trabajo, quede fijado en los Presupuestos. «No podemos quedar en menos de quien llege al mando en mayo», aseveró Llorente.

El encierro de ayer fue la primera de las acciones que llevarán a cabo esta semana. Hoy mismo, los delegados sindicales se concentrarán frente a la Consejería de Educación y los profesores de Secundaria lo harán en sus respectivos centros durante la hora del recreo, mientras que los maestros lo harán el día 23 de octubre.