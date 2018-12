Los sindicatos rompen la negociación sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo Representantes sindicales durante la rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento. / PALOMA UCHA Acusan al Ayuntamiento de «mala fe» por acudir a la reunión con la propuesta cerrada, pero se muestran abiertos a pactar la Oferta de Empleo Público M. M. / S. G. A. GIJÓN. Martes, 4 diciembre 2018, 02:49

Las seis organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Gijón escenificaron ayer su unidad frente al equipo de gobierno. Acusan a los responsables municipales de «mala fe» ya que consideran que pretende aprobar de forma unilateral la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). CC OO, UGT, USO, CSI, Usipla y Sipla convocaron de forma conjunta una comparecencia ante los medios para advertir de que están a punto de romper las negociaciones con el Ayuntamiento. El detonante de esta situación fue la aparición del documento de propuesta de resolución de la RPT para la Fundación Municipal de Cultura. «Tenían la documentación cerrada para el acuerdo», criticaba Jorge Suárez, de UGT. Por eso, los sindicatos no acudieron ayer a la reunión prevista para negociar esta cuestión. «Foro tenía muy claro que no iba a negociar», aseguraron los sindicatos. Al no materializarse el trámite de sentarse a la mesa de negociación, los responsables municipales no podrán llevar la RPT a la junta de gobierno para su aprobación; algo que sí hubiera sido posible en caso de celebrarse el encuentro y saldarse este sin un acuerdo.

A pesar del malestar que ha generado el documento de propuesta de resolución, los sindicatos mantienen la puerta abierta a consensuar y sacar adelante la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2018. Así, en este caso, sí se reunirán para negociar la OEP que calificaron de importante y que ha de aprobarse, como fecha tope, el próximo 31 de diciembre.

Suárez indicó, entre otras cosas, que a principios de año plantearon al equipo de gobierno que era necesario acompasar las subidas y mejoras pactadas a nivel nacional para los empleados municipales, pero que ahora se encuentran con que en la estimación remitida por el Ayuntamiento al Gobierno central se calcula que les va a faltar 2,4 millones de euros. «La desconfianza nos va a acompañar siempre», añadió Rubén Medina (CC OO), que respecto a la OEP apeló a la responsabilidad de Foro para desbloquear esa parte de la negociación y dar solución a la «notable temporalidad». Medina precisó que es muy probable que a principios de enero se dé la aprobación de la jubilación anticipada en la Policía Local, a la que podrían acogerse 61 agentes en Gijón. Y José Manuel Cerra (Usipa) calificó de «muy grave» la situación ya que, añadió, se toman decisiones de forma unilateral que les lleva a judicializar las relaciones laborales. Ildefonso Rodríguez (Sipla) remarcó que la RPT abarca a 300 personas y es preciso aclarar cuestiones, como el complemento de libre disponibilidad para el personal de mantenimiento o los de la unidad de violencia de género. Por su parte, Pierre Pietro (USO) lamentó que los puestos de personal para atención al público disminuyan. Noemí Díez (CSI) hizo hincapié en que se están incumpliendo los acuerdos económicos. Así, los sindicatos instaron a la edil de Hacienda, Ana Braña, a dar explicaciones a «todos estos dislates».

Réplica de Ana Braña

La concejala aseguró que han cumplido con «todos los compromisos asumidos derivados, tanto de la LGPE como del convenio colectivo, pese a estar en prórroga presupuestaria. «Solo quedaría por abonar la segunda fase de la progresión de grado, cuyas pruebas finalizaron en verano. Se pagarán en enero», dijo sobre una cantidad que cifró en 24.300 euros y que afecta a menos del 10% de la plantilla.

Sobre las ayudas de acción social, indicó que se dio la orden de ajustarse al cumplimiento del convenio colectivo y acuerdos reguladores, que recogen que se destinará al fondo de acción social el 1% de la masa salarial. «Lo que ocurre es que las peticiones de ayudas exceden esa cantidad y a día de hoy la cantidad autorizada ya dobla ese 1%». Precisó que la Fundación Municipal de Cultura y la de Servicios Sociales «tienen muchas jubilaciones parciales, que se han comido gran parte de su fondo de acción social». Y que si bien todos los años se recurría a otros fondos para cubrir el de acción social, «otros años no había un plan económico-financiero que cumplir por la regla de gasto».