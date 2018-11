La Sindicatura de Cuentas pone en tela de juicio las subvenciones nominativas Señala que las ayudas que se dieron en 2015 al Sporting y a la Unión de Comerciantes para las luces de Navidad debieron tramitarse como contratos I. V. GIJÓN. Jueves, 1 noviembre 2018, 03:42

La Sindicatura de Cuentas ha vuelto a llamar la atención al Ayuntamiento por su forma de gestionar la concesión de subvenciones municipales. En un informe en el que analiza las ayudas concedidas en 2015 recuerda que las de tipo nominativo -las que llevan desde el principio nombre y apellido de la entidad beneficiaria- deben ser casos «excepcionales» y recomienda no recurrir a ellas «a no ser que no sea viable la concurrencia pública». Pide también que, cuando se concedan, exista «una definición clara y concreta de su objeto», pues de lo contrario «se impiden una correcta rendición de cuentas y el seguimiento de los objetivos que tenía previstos».

Para elaborar este documento, el órgano de fiscalización ha analizado 73 expedientes de subvenciones nominativas concedidas en 2015 tanto por el Ayuntamiento de Gijón como por sus organismos autónomos (fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y Patronato Deportivo Municipal), que representan una muestra aleatoria de los 160 aprobados ese ejercicio. «En ninguno de ellos consta la motivación para obviar el procedimiento de concurrencia pública y otorgar la subvención de forma nominativa», apunta el informe, en el que se destaca que esta forma de proceder «cuestiona el cumplimiento del principio de legalidad». Añade de hecho que en dos casos constaban advertencias expresas de la Intervención municipal sobre la necesidad de abrir procesos en los que se respetara la libre concurrencia.

Se refiere en concreto a un convenio con el Clúster TIC mediante el cual se concedió a esta asociación empresarial una subvención de 25.000 euros para el desarrollo de un programa formativo sobre el denominado 'internet de las cosas' y a una ayuda de 5.705 euros otorgada por la Fundación Municipal de Servicios Sociales al Hogar de Pensionistas y Jubilados de Roces para la organización de actividades culturales y de ocio. Añade que en este último caso la recomendación de la interventora debió hacerse extensiva al resto de subvenciones a asociaciones de jubilados (en la muestra constan ocho más), que tendrían que haberse incluido en una convocatoria pública en lugar de otorgarse de forma directa a unas entidades concretas.

Incumplimientos

Otro «incumplimiento significativo» al que hace referencia el informe de la Sindicatura es la tramitación como subvención de seis expedientes que según este órgano «tienen contenido contractual». Cinco de ellos corresponden a los convenios de ayudas entregadas al Sporting (450.000 euros), Agrupación de Balonmano Gijón Jovellanos (75.000), Club Balonmano Gijón (50.000), Club Balonmano La Calzada (44.000) y Grupo de Cultura Covadonga (35.000) para el fomento del deporte base y la difusión de la imagen de la ciudad. «En realidad son contratos de patrocinio», apunta el síndico mayor, Avelino Viejo recordando que, en el caso del equipo rojiblanco, la publicidad se materializa en las camisetas, vallas y publicidad en la web del club. El sexto expediente señalado es el de la ayuda de 398.000 euros otorgada a la Unión de Comerciantes para sufragar la instalación del alumbrado navideño. En sus alegaciones previas al informe definitivo el Ayuntamiento recuerda que el convenio con el Sporting no se ha renovado tras su finalización en la temporada 2016-2017 y que desde 2016 el Ayuntamiento contrata de forma directa, mediante concurso, el montaje de las luces de Navidad.

La Sindicatura señala finalmente como «error material» que se reconocieran como obligación dentro de ese presupuesto 326.777 euros correspondientes a 37 ayudas «sin que se cumplieran las condiciones necesarias para ello». Las mismas no se habían justificado aún y su reconocimiento debió imputarse en las cuentas de 2016.

Por otra parte, Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del síndico mayor en la Junta General del Principado para que explique otro informe emitido en agosto, en el que se advertía de «incumplimientos» en materia de personal y contratos por parte de Divertia. El Conseyu de Mocedá, por su lado, criticó ayer el retraso en el pago de las subvenciones concedidas a entidades juveniles en la convocatoria de ayudas que se publicó en mayo.