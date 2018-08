La Sindicatura ve «incumplimientos» en Divertia en materia de personal y contratos Actuación de 'Tricicle' en el Teatro Jovellanos en 2016. Divertia no especificó en su documentación la recaudación obtenida en taquilla, a la que iba ligada el coste final del espectáculo. / P. UCHA Reprocha a la empresa municipal que no le enviara la documentación correspondiente a los procesos de selección de varios trabajadores I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 31 agosto 2018, 02:50

La Sindicatura de Cuentas del Principado publicó ayer un informe de fiscalización de la actividad de Divertia en el que advierte de varios «incumplimientos significativos» en materia de personal, contratación y financiación en el ejercicio 2016. Añade que el alcance de su análisis no ha podido ser completo dado que la empresa municipal «no ha facilitado la documentación acreditativa del proceso de selección realizado a nueve trabajadores, por lo que no se ha podido verificar si fueron procedimientos ajustados a los principios generales de acceso al empleo público». Divertia asume que no facilitó esa información, pero dice que para cubrir determinados puestos con carácter temporal, como los correspondientes a esos trabajadores, pretende crear unas bolsas de empleo cuyas bases serán consensuadas con la mesa de negociación y sometidas a la aprobación del consejo de administración y cumplirán «con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia».

Al margen de ese reproche por no facilitarle los datos requeridos, son cuatro los reparos que pone la Sindicatura a la gestión de personal por parte de Divertia. Señala por un lado que contar en su plantilla con un funcionario del Ayuntamiento en comisión de servicios «no es acorde con la normativa sobre situaciones administrativas de estos empleados públicos», pues debería haber declarado su excedencia voluntaria del Consistorio e incorporarse a Divertia como personal laboral. La empresa municipal alega que está analizando «diferentes alternativas» para «regularizar la situación» de ese trabajador y someterá a aprobación del consejo de administración «la propuesta que resulte más adecuada».

El ente fiscalizador advierte además de un incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores por la presencia de tres interinos en sustitución de otros tantos trabajadores con derecho a reserva de su puesto. Señala que no existía tal derecho «en un caso porque nunca lo hubo y en los otros dos ya había finalizado». Y critica que siete trabajadores encadenaran a lo largo del año altas y bajas ligadas a contratos por obra y servicio cuando podrían gozar de un contrato «parcial por tiempo indefinido» al realizar sus actividades «en fechas ciertas y reiteradas». Finalmente apunta que los 116.941 euros abonados a la plantilla en concepto de productividad no estaban vinculados a sistemas objetivos de evaluación, pues se pagaron mediante importes fijos y periódicos. «Este complemento está ligado a la persona concreta, no al puesto de trabajo, no debiendo ser fijo en su cuantía, ni periódico en su devengo». Dos trabajadores cobraron un complemento de productividad añadido, algo que Divertia atribuye a que no se eligió la forma correcta de abono, pues es «un concepto retributivo más».

Pago de cachés

En materia de contratación el informe centra su atención en el gasto de 929.206 euros en servicios artísticos (pago de cachés) «sin seguir el procedimiento que resultaba aplicable» al corresponder a contratos superiores a 50.000 euros. Añade que en el caso de algunos artistas a los que además del caché se les pagaba un porcentaje de la taquilla, «no consta documento que acredite la recaudación obtenida, por lo que no hay evidencia de que el precio abonado fuese el correcto».

Así, la Sindicatura acusa a la empresa municipal de «comportarse impropiamente como un poder público» al adjudicar mediante concurrencia competitiva ayudas para la organización de fiestas en los barrios y para la celebración de congresos. Divertia trabaja para que su concesión se haga a través del Ayuntamiento.