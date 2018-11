La Sindicatura recuerda que el interventor debería controlar a Divertia El síndico mayor, Avelino Viejo, en la Junta General. / HUGO ÁLVAREZ Sostiene que la empresa pública se creó sin un informe que justificara su existencia, logró evitar la quiebra y ha corregido las irregularidades R. MUÑIZ / M. MORO OVIEDO / GIJÓN. Martes, 6 noviembre 2018, 03:58

En 2014 nació Divertia, sociedad que fusionó Teatro Jovellanos, Sociedad Mixta de Turismo y Jardín Botánico. El equipo de gobierno defendió que la operación reducía de 27 a 9 consejeros y generaba unos ahorros de entre 150.000 y 200.000 euros al año. El chequeo que ayer le hizo el síndico mayor, Avelino Viejo, puso algunas reparos. En aquel momento, dijo, no se formalizó una memoria justificando por qué sale más rentable delegar en una sociedad mercantil estas labores. «Si no haces eso tal parece que se saca de la manga un día que vamos a poner una sociedad, y eso tiene implicaciones; la ley exige que se haga una memoria», dijo.

Viejo presentó en la Junta los resultados de la auditoría de su equipo y reconoció que descargar en una sociedad pública este tipo de servicios «hace más visibles los costes y da pie a evaluarlos mejor». Cuando los funcionarios del Consistorio asumen un rol el presupuesto destinado a ello queda más diluido en las cuentas municipales.

Con todo, confió su fastidio por no encontrarse en el sector público local con «las cuentas en perfecto estado de revista», lo que impide hacer auditorías más profundas, «evaluar los costes y beneficios o la eficacia de los procedimientos». El chequeo a Divertia bastó, eso sí, para advertir anomalías. La compañía repartió subvenciones cuando «una sociedad mercantil no tiene potestad subvencionable; eso corresponde a la administración. La empresa puede coadyuvar en la gestión de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento si se corresponden a su objeto social, pero no puede darlas». Por la misma razón vulnera la ley que Divertia tuviera a un funcionario municipal en comisión de servicio: «No puede, debería pedir excedencia y operar como laboral».

También lanzó un aviso a la interventora, a la que «le corresponde el control financiero; desde algún tiempo hay una normativa que incrementa el control de este tipo de sociedades». Divertia subcontrata una auditoría mercantil, pero Viejo dijo que ayuda a la intervención sin eximirle de supervisar.

La auditoría se centraba en el ejercicio 2016, se cerró en agosto y consideró que Divertia estaba en causa de disolución. Ese riesgo «ha desaparecido» tras una transferencia de fondos. Viejo también subrayó que las alegaciones de la sociedad «ponen de manifiesto que reconocen lo que poníamos y tienen voluntad para aplicar medidas correctoras. Hemos sabido que están ya en marcha o implementándose». El PP vio «realmente graves» los reparos, Ciudadanos dijo que «Divertia no es divertida para los bolsillos de los ciudadanos», Podemos recordó que la desaparición de la Obra Social de Cajastur exigió más fondos públicos a Cultura, y el PSOE cuestionó a los morados por dirigir sus dardos a todos «menos al Ayuntamiento».

Emulsa, sin presupuesto

Por otra parte, el presupuesto de Emulsa para 2019 fue rechazado ayer por el consejo de administración (votaron a favor Foro y la Federación de Vecinos, en contra PSOE e IU y se abstuvo el resto). También se aprobó el pliego para la contratación del suministro de bolsas de basura respetuosas con el medio ambiente (97.789 euros por dos años).