¿Qué sistema de calefacción es el más económico?

A la hora de elegir un sistema u otro hay que tener en cuenta cuestiones como el clima, la superficie a calentar, el tipo de aislamiento de la vivienda o el coste de la instalación.

Hoy en día existe un amplio abanico en sistemas de calefacción que permiten dar con el más adecuado a nuestras necesidades, además de conseguir reducir la factura eléctrica.

La calefacción mediante gas natural sigue siendo una buena opción sobre todo cuando se vive en la ciudad, pues es apto tanto para pisos pequeños como para grandes viviendas. Este sistema, que consiste en una caldera que calienta el agua y la envía a los radiadores repartidos por la casa, es uno de los más versátiles, ya que se trata de una energía muy cómoda, eficiente y de fácil instalación, donde el calor llega casi al instante y de forma homogénea. Además, los nuevos equipos de condensación cuentan con grandes rendimientos y por tanto grandes ahorros en la factura.

En cambio, en aquellos lugares donde no ha llegado la canalización del gas natural, como la zona rural, existe la opción de tener calefacción con combustibles como el gasoil (gasóleo C) o el gas propano. Hay que tener en cuenta que este sistema depende del precio del combustible, por lo que no se puede considerar el sistema más económico ni el más eficiente energéticamente. No obstante, hoy en día se están desarrollando equipos de condensación con mayores rendimientos, que suponen una inversión inicial algo mayor pero que se ve rentabilizada en poco tiempo.

Los nuevos sistemas de calefacción tienden a ofrecer alternativas más sostenibles y eficientes, como la calefacción por aerotermia o por biomasa.

Amantes de las energías renovables, en Gerco constatan que en los últimos años la aerotermia ha tenido un gran crecimiento. Desde esta empresa especializada en venta y suministros de materiales de climatización, explican que la aerotermia es un sistema de calefacción y ACS renovable que aprovecha la energía existente en el aire y la transfiere hacia el interior de las casas. Es una de las más baratas por sus altos rendimientos (hasta un 70% de ahorro frente al gasóleo), y en una instalación con suelo radiante proporciona un elevado confort. En obra nueva, además, permite cumplir con la legislación vigente en cuanto al porcentaje necesario de energía renovable.

Gerco es también distribuidor de calderas y estufas de biomasa/pellet, por lo que cuenta con una amplia oferta de sistemas para calefacción o agua caliente sanitaria, con rendimientos muy superiores a las calderas de combustibles sólidos tradicionales. No obstante, estos equipos necesitan limpiezas periódicamente y un mantenimiento más constante.

En cualquier caso, estos sistemas se pueden combinar para obtener una solución óptima. Para ello, Gerco cuenta con un equipo de profesionales que presta asesoramiento energético con el fin de encontrar la mejor opción en cuanto a eficiencia, confort y ahorro, se trate de una vivienda o de una empresa.

Además de sistemas de climatización, calefacción y energías renovables, Gerco completa su oferta con una amplia gama de productos de fontanería y ferretería propia, donde surte artículos de todo tipo.