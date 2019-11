«El sistema falla: no hay recursos para atender a la diversidad de alumnado» Ángeles García, Geles, en la entrada del colegio Miguel de Cervantes, en El Cerillero. / JUAN CARLOS TUERO Ángeles García | Directora del Colegio Público Miguel de Cervantes «Si un niño está al borde del desahucio, ¿qué fórmula matemática va a tener en la cabeza? ¿Cómo puede tratar el profesor a todos igual?» O. ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 25 noviembre 2019, 02:15

Lo repite como un mantra. «La escuela pública es la única oportunidad para algunos niños». Lo sabe porque lo vive a diario. Porque se niega a aceptar que un niño de sexto de Primaria le diga que en el futuro «cobraré el paro y venderé pañuelos en Fátima». Porque sabe que, si un niño no es capaz de sonreír en toda la mañana es porque algo pasa. Y que si ese algo es que su familia está a punto de ser desahuciada el maestro no puede pretender que haga bien los ejercicios de cálculo. Ángeles García, pionera del voleibol femenino en Asturias y profesora de Educación Física, lleva ocho años en la dirección del colegio Miguel de Cervantes, con algo más de 200 alumnos, donde está empeñada en cambiar las cosas.

-El colegio está en racha. Fueron el único centro español en la cumbre europea de Educación y acogieron un acto de los Premios Princesa. ¿Suerte o mucho trabajo?

-Es el trabajo de muchos años. Llevo ocho en la dirección y desde hace seis aplicamos proyectos de innovación promovidos por la consejería. Empezamos con una autoevaluación y, a partir de ahí, un plan de mejora.

-¿Cuál era la situación del colegio?

-Alumnado con baja autoestima, falta de expectativas, una situación del entorno muy deteriorada... La crisis económica había azotado la zona. Vimos la necesidad de cambio: la escuela tiene que responder a las necesidades de nuestro alumnado. Lo dice la LOMCE, que la educación tiene que responder a los intereses de la zona...

-En el papel está muy bien pero ¿cómo se traslada a la realidad?

-Lo primero, formación, formación y formación. Hemos participado en numerosos programas, cursos sobre metodologías, neurociencia... Hemos visitado otros centros, nos han visitado a nosotros para orientarnos. Con todo, elaboramos nuestro proyecto.

Comunidad de aprendizaje

-Esa radiografía del centro, ¿qué necesidades prioritarias señalaba?

-La participación de la comunidad. Esto es un trabajo en equipo, la familia y el entorno son clave para conseguir las competencias que un alumno de nuestra época necesita.

-¿Qué cambios se plantearon?

-Nuestro objetivo es llegar a ser una comunidad de aprendizaje. Los cambios pasan por tres ejes: la metodología, la atención a la diversidad y la convivencia y participación. Cada eje se analiza curso tras curso, con propuestas de mejora... Tienen que ser cosas concretas. Por ejemplo, si hay que lograr más colaboración de las familias, establecemos nuevos cauces, como los grupos interactivos, en los que las familias entran al aula.

-¿Cuál es su papel?

-Los métodos son nuevos para todos. Los padres se preguntan qué aprenden sus hijos, que no tienen deberes al uso. Pues qué mejor manera de explicárselo que lo vean ellos mismos. Por ejemplo, si vamos a trabajar las matemáticas, la clase se divide en grupos y se organizan rincones: el de geometría, el de cálculo, el de resolución de problemas... Y tiene que haber un adulto en cada mesa, con unas responsabilidades que le habrá comunicado el profesor. Lo que ocurre es que no todo el profesorado está dispuesto aún. Así que vamos poco a poco.

-Después de seis años... ¿qué cambios se han notado en el colegio?

-Las dinámicas son completamente distintas y las metodologías van proporcionando las competencias que queríamos, más autonomía del alumnado, aprendizaje más significativo, con más relación con la vida real...

-Los niños necesitan cosas muy distintas a las de hace años...

-¡Y no sabemos ni lo que van a necesitar! Así que deben tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. Igual ahora les preparamos para algo que está funcionando pero....

-¿Los alumnos se han implicado?

-El aumento de la motivación es exponencial con las pedagogías activas.

-¿Y los resultados académicos?

-Van mejorando.

-¿El entorno y las familias también han acompañado?

-La participación cada vez es mayor. Claro que también hay situaciones de conflicto. Las familias se preguntan qué va a suceder en el instituto, tienen dudas porque no ven contenidos memorísticos... Es uno de los obstáculos: lograr que, incluso internamente, se crea en las nuevas metodologías. También el profesorado tiene que entender que no solo tienes que dividir por tres cifras, sino que tienes que ser capaz de trabajar en equipo. ¿Por qué solo damos valor a los contenidos? Las competencias son igual de importantes.

Situaciones complicadas

-¿Y la administración acompaña?

-En formación, sí. Pero falta dotación de personal. Para hacer una educación inclusiva, si no tienes los medios, acabas excluyendo. A ver cómo conjugas el derecho de los alumnos que presentan dificultades, y ya no digo nada si son de conducta, con la preocupación que eso genera en el resto de familias. Hay situaciones complicadas. Necesitas personal especializado. Y ahí falla el sistema. No tenemos los suficientes recursos para llegar a toda la diversidad que al menos este centro tiene.

-Porque cada centro es distinto.

-La ley dice que cada centro tiene que hacer el proyecto en función de sus necesidades... Pero luego hay ratios. Por ejemplo, para mí es clave el papel del orientador en un centro como este. Pero la Administración dice que para tenerlo en el centro hay que tener más de 400 alumnos, así que viene dos días a la semana. Solo puede hacer dictámenes.

-Insiste en que para algunos el colegio es la única oportunidad.

-Lo creo cada vez con mayor convencimiento. A cierto alumnado, todo lo que la escuela no le pueda ofrecer le conduce a una vida precaria.

-¿Y estamos respondiendo?

-El intento viene a través de estos cambios. Si un niño está al borde del desahucio, ¿cómo se nos cuela en el sistema profesorado que diga que va a tratar a todos por igual? ¿Qué fórmula matemática va a tener ese niño en la cabeza? Tienes que hacer un trabajo emocional. Si no vienes con tus necesidades básicas cubiertas, y no digo solo alimenticias, digo emocionales... ¿Que no saben la tabla? Claro, si hay algunos que se pasan la mañana pensando si vendrán a buscarles y quién vendrá. La escuela es su único ascensor de progreso social, su única posibilidad de mejora.

-Hay nuevo equipo en la Consejería de Educación. Aproveche y pida.

-Fundamentalmente, medios. Necesitamos poder tener los recursos personales y materiales para atender al alumnado y poner en práctica las nuevas metodologías.