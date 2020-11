«No sobra nadie en el PP. Asenjo está ahí ahora mismo y se sigue contando con él» Rafael Ángel Solís Coordinador del PP en Gijón «El Partido Popular de Gijón está como está y hay que rehabilitarlo como sea. La única solución es unificar el voto del centro derecha» Rafael Ángel Solís, coordinador del PP. / JUAN CARLOS TUERO MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:40

La presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa Mallada, quiere que su formación se acerque más a los ciudadanos y fortalecer las juntas locales. El encargado de coordinar este trabajo en Gijón, Carreño y Gozón es Rafael Ángel Solís (Candás, 1961), quien tiene claro que el objetivo es «aglutinar a toda la gente que se nos fue del partido».

-¿Cuál será su labor como coordinador?

-La nueva dirección, es decir, Teresa Mallada, decidió potenciar el Partido Popular a nivel local, volver a nuestras raíces, hacer campaña puerta a puerta, fomentar los ideales de un partido de centro derecha y aglutinar a toda la gente que se nos fue a Vox, Foro y Ciudadanos. En resumen, fomentar las ideas de Pablo Casado a nivel nacional.

-Pero, ¿más concretamente?

-Intentar unificar en una única fuerza, que sea el PP, todo el voto del centro derecha para recuperar la Alcaldía de Gijón. También en Gozón, donde gobernamos, y en Carreño, aunque en este caso será un poco más difícil porque la izquierda lleva gobernando muchos años. En Gijón, Foro está un poco caído y Ciudadanos, a la baja y queremos aglutinar a sus votantes en un mismo proyecto con unas ideas fijas, que son la familia, la empresa, los autónomos... En fin, los ideales que siempre defendió el PP.

-En Gijón el portavoz municipal es Alberto López-Asenjo...

-No sobra nadie en Gijón. La gente que está se sigue contando con ella y lo que queremos es captar gente nueva. No descartamos a nadie de ningún partido, incluso votantes del PSOE. En un partido centrista como el nuestro no sobra nadie. López-Asenjo está ahora mismo ahí y se sigue contando con él, como no puede ser de otra forma. La idea es intentar volver a gobernar en Gijón. Nunca gobernó el PP pero sí Foro, que está compuesto por gente que era votante nuestra.

-Para que Foro gobernara fue necesario el apoyo del PP, con Pilar Fernández Pardo. ¿Pretenden acercamientos a otras formaciones a nivel institucional?

-En principio, queremos hacer un proyecto fuerte para Gijón, Carreño y Gozón, donde no descartamos que la gente que quiera volver a nuestro grupo esté ahí. El único proyecto de centro derecha con viabilidad y posibilidades de ganar ahora mismo es el nuestro.

-Tendrán que trabajar bastante en el PP de Gijón...

-El Partido Popular en Gijón está como está y hay que rehabilitarlo como sea. La única solución es unificar todo el voto del centro derecha que quiera volver al PP. Hay que coordinarse en todas partes, tanto con la junta local como con el grupo municipal. Pero no solo en Gijón, sino en toda Asturias. Tenemos que fortalecer las juntas locales y hacer una campaña puerta a puerta, como hizo toda la vida el PP. Mi misión es fortalecerlas juntas locales, contando con todo el mundo, porque en el partido no sobra nadie. Así, la intención es que en las próximas elecciones tengamos un partido fuerte con posibilidades de ganar.

-¿Este planteamiento es el que tienen para toda Asturias?

-En Asturias, después de tantos años de gobiernos socialistas, tenemos que recuperar esos votantes y unificarlos en unas siglas, en este caso las nuestras, que somos los más fuertes. Por eso, hacemos un llamamiento a todos esos votantes que un día fueron nuestros para que vuelvan. Hay un proyecto nuevo en Asturias, que es el de Teresa Mallada, con una imagen fuerte, con carisma y que demostró en su trayectoria política las posibilidades que tenemos. Si se quiere quitar al socialismo después de tantos años de gobierno, solo hay una alternativa, que es el Partido Popular.

-Usted, entre otras cosas, es hostelero. ¿Cómo está viviendo estos duros momentos?

-Son muy complicados para todo el sector. Lo estamos pasando mal. Yo estoy con todos mis compañeros y lo más importante es estar todos unidos.