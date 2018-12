SOBRE EL CORO JOVEN DE GIJóN

Este es un coro para jóvenes corista, entre dieciséis y treinta y tantos años, que nace, hace tres años, de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Federación Coral Asturiana. Finalidad: despertar el interés de los jóvenes por la música coral; es decir que jóvenes vean a otros jóvenes disfrutar cantando juntos en una formación coral, encima de un escenario.

Todos somos conscientes, que salvo gratificantes excepciones promovidas por agrupaciones corales de carácter asociativo (habitualmente federadas), las agrupaciones corales jóvenes existentes en nuestra región se desarrollan en el ámbito de formaciones surgidas en procesos de educación formal: Conservatorios, Escuelas de Música, etc., lo que es magnífico y aporta niveles de calidad interpretativa en jóvenes coristas y un acercamiento a la grata experiencia de cantar juntos, que causan lógica admiración al público que los escucha.

La mayor parte de los jóvenes anteriormente referidos son estudiantes, además, de instrumentos musicales en dichas entidades, lo que les limita su disposición de tiempo; y su lógica preferencia, frecuentemente, es dedicar sus mayores esfuerzos al aprendizaje de los mismos, ya que suponen un mayor rendimiento en sus expectativas de futuro; con ello no es fácil que se dé la continuidad en las formaciones corales, aunque existen destacadas excepciones.

Todos estos jóvenes que de alguna manera ya se han acercado a una actividad propia de carácter musical, tienen un nivel de valoración superior sobre lo que supone la actividad musical como una oportunidad de expresión y traslación sensitiva y de reconocimiento entre iguales, con respecto a la generalidad de los jóvenes de su entorno.

Pero, ¿qué pasa con el resto de cientos y miles de jóvenes, amantes de la música, a quienes les interesa también como forma de expresión, relación y de identificación?. Jóvenes que opinan que esto de los coros, como hemos oído frecuentemente, es de viejos; jóvenes que admiran a otros que participan en concursos, que siguen a intérpretes de éxito, y quienes, algunos de ellos, les gustaría ser partícipes de experiencias musicales, que no identifican con la actividad coral.

A estos jóvenes, no somos capaces de atraerlos a lo que hacemos en nuestros coros; coros diversos con niveles interpretativos también diversos, pero en general manteniendo la notable tradición coral de nuestra región. Pero, muy frecuentemente, coros de MAYORES, sin renovación de voces, aunque haciendo un muy reconocido trabajo coral.

En nuestra región, todos conocemos, que existen coros en la actualidad de gran reconocimiento y valorados, muy merecidamente, a niveles muy altos no solo en Asturias sino más allá incluso de nuestras fronteras. Pero son las notables excepciones ¡de las que todos estamos orgullosos!.

Pero volviendo al apartado anterior ¿Qué razones les lleva a los jóvenes a considerar que no merece la pena gastar su tiempo de ocio en estas experiencias musicales de compartir con otros compañeros una actividad coral, es decir: cantar juntos?.

Las tendencias impuestas por los más-media; el interés por fragmentar la percepción personal del ocio, para luego unificarlo en ofertas generales programadas en soportes audiovisuales masivos; el alejamiento de los repertorios corales al uso respecto a las tendencias y gustos musicales de los jóvenes, los soportes lingüisticos que sustentan los éxitos musicales de los jóvenes, la ausencia cada vez mayor de la formación artística, y en especial musical, en la educación obligatoria lo que impide un acercamiento a la música más democrático, orientado desde el trabajo de los profesionales docentes de música; además de lo que supone la ausencia de una herramienta educativa en valores de primer nivel .Todo ello, ayuda a configurar tendencias programadas desde propuestas de gran consumo en las preferencias de los jóvenes.

Con objeto de poner un grano de arena buscando el acercamiento de esos jóvenes que aún no están en procesos formativos de carácter musical, pensamos que experiencias como el CORO JOVEN DE GIJON es una buena oportunidad de hacer otras cosas, no frente a las ya comentadas existentes, al contrario, complementando otras experiencias y otras notables realidades; llegando donde no se llega actualmente. En ello hemos coincidido con el Ayuntamiento de la ciudad en poner en marcha dicha experiencia.

Este fin de semana, el CORO JOVEN DE GIJON aborda un reto importante: un concierto en el TEATRO JOVELLANOS DE GIJON, el domingo 2 de Diciembre a las siete y media, un concierto que incluirá 15 piezas musicales de reconocidos cantantes y grupos de notable éxito actual, como Queen, Extremoduro, Mariah Carey, Passenger, Supertramp, WarCry, etc.

Se trata de acercarse con repertorios inhabituales en nuestros conciertos corales a los jóvenes, a las músicas que escuchan y les interesan. En definitiva, lo dicho al principio, que puedan ver y oír a otros jóvenes disfrutando con sus músicas encima del escenario. El coro está dirigido desde sus inicios por Santi Novoa Marchena, que ha apostado fuerte por este proyecto, con larga experiencia en la dirección coral y componente igualmente del grupo WarCry.

El repertorio que han de abordar, 15 canciones, esta fundamentalmente asentado en la lengua inglesa; un 88 % del mismo son temas compuestos por músicos y cantantes de lengua inglesa, y en su versión original o mediante importantes arreglos por músicos, de casa, son interpretados por los componentes del Coro Joven de Gijón; lo que supone una mayor con un público habitado a escuchar estos temas en el idioma de origen.

Estarán acompañados por una banda compuesta por músicos que son referencia en el panorama musical de la región y referencia en el ámbito jazzístico: José Ramón Feito, Julio Gilsanz, Juan Flores, David Casillas, Felix Morales. Y con invitados como: Victor García y Pablo García, ambos del grupo WarCry.

Finalmente, nos gustaría proponeros que hagamos un esfuerzo por darle una gran acogida al CORO JOVEN DE GIJON asistiendo al concierto. Nos atrevemos a pedir vuestra colaboración en ello!.