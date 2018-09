«Los socialistas deben pedir perdón por parar el plan de vías» Mariano Marín, Mercedes Fernández y Pablo González. / JOSÉ SIMAL Mercedes Fernández aspira a que el PP lleve a la próxima campaña «un proyecto que garantice para Gijón el liderazgo que le corresponde» I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:35

La presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, abogó ayer por lograr en Gijón, de cara a la próxima campaña electoral, «un proyecto con solvencia y solidez que garantice que la ciudad tenga el liderazgo político e institucional que le corresponde en el concierto asturiano, y no a personas permanentemente encogidas de hombros, que escurren los debates y las reivindicaciones y, ahora, parece ser que de excursionistas por Asturias». Puso como ejemplo la falta de implicación que en su opinión existe por parte del gobierno municipal para reclamar la reactivación del proyecto del plan de vías. «No se reivindica, porque probablemente están con otras cosas», indicó en referencia a la campaña de Carmen Moriyón de cara a su elección como presidenta de Foro. Contrastó esta actitud con la de su partido, «que como decimos en nuestro eslogan no se baja del tren. Y no sé si tendremos que irrumpir en las calles con un megáfono, pero no nos van a callar».

Fernández también criticó la dejación de funciones en este asunto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «Mariano Rajoy tenía ministros como Íñigo de la Serna, que se implicó en el proyecto, adquiriendo compromisos y presupuestándolos. Pero ahora tenemos un ministro de Fomento que solo mira para el Mediterráneo. Y que no usen la mentira como herramienta de trabajo, porque el plan de vías no necesita ningún nuevo estudio jurídico. Todo era viable y estaba solventado. Solo tenían que plasmar la firma. El socialismo debería pedir perdón a la ciudad todas las semanas, porque cada vez que aparece el PSOE en la escena nacional a Gijón se le da la espalda y se le niega el futuro. Y yo sangro como asturiana cada vez que veo cómo se pospone a nuestra comunidad autónoma en los planes de los ministerios».

En referencia a las primarias socialistas, señaló que «las cosas que se oyen de candidaturas son tremendas». Y confió en que el PP sea «muy ambicioso, con el mejor equipo y la mejor lista electoral para obtener la confianza de los gijoneses».