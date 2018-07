«No es la sociedad más rica, pero sin duda es la mejor organizada» José María Toyos, en la sede de la asociación. / DAMIÁN ARIENZA «Algunos creen que me enriquecí, pero esta sociedad me costó dinero y quebraderos de cabeza. Sin embargo, engancha» José María Toyos Victorero Presidente E. GARCÍA GIJÓN. Domingo, 29 julio 2018, 03:28

José María Toyos (Caravia la Baja, 1931) se jubiló a los 50 años pero a sus 87 sigue trabajando. La Agrupación da mucho trabajo pero, dice, «engancha».

-¿A José María Toyos le gusta cantar?

-Yo canto en casa, debajo de la ducha. «No hables mal de tu marido, mujer...».

-Llegó a la Agrupación por casualidad.

-En el colegio del Rey Pelayo hicieron un festival y a Mary Cruz, mi hija, le gustó cantar. Allí estaba Gonzalo Mieres, colaborador de EL COMERCIO, e insistió en que la llevase a ensayar a la Agrupación. Tendría once años, decían que lo hacía bien y yo... dejéme ir.

-El presidente entonces era Juan Martínez Rebollar, socio fundador.

-Trabajábamos juntos en Avello y me hizo vicepresidente en 1977.

-Él dimitió... Y el 21 de enero de 1981 le eligieron presidente.

-Todavía estábamos en la calle Sáhara esquina con Juan Álvargonzález. Cuando empecé seguimos con el mismo sistema que había llevado él, que en paz descanse: cantar y bailar... Pero empezó a acudir más gente, no sé por qué.

-Y Mary Cruz triunfó.

-Sacó una canción compuesta por Marta, la hermana: 'El pequeño ser infantil'. Fue a cantar a Barcelona y empezó a ensayar con Antolín de la Fuente, que le pegó un 'empujonín'. Vino la televisión, ganó el programa 'Gente Joven' de Madrid... Se creó un revoltijo tal que de repente quisieron cantar todos.

-El local se quedó pequeño.

-Gonzalo Mieres decía que aquello era «un chiringuito». Vivo aquí cerca y vi que quedaba libre este pabellón. De aquélla tenía columnas por el medio, pero necesitábamos un sitio más grande.

-¿Costó mucho comprarlo?

-Hubo sus problemas. Había que avalarlo y no conseguí apoyo de la directiva, que no quiso hacerlo. Así que lo hice yo, porque creía en el proyecto. Se inauguró el 19 de enero de 1985, en alquiler, y lo compramos años después. Lo celebramos con una fiesta de Nochevieja.

- Sobre estas tablas han pasado infinidad de artistas...

-¡Más de cien! Fernando Juan Santos, el director de 'Gente Joven', decía: «Vaya mina que encontré en Gijón».

- ¿Nunca se planteó cambiar de local?

-Me ofrecieron algo muy bueno, el cine Brisamar, en Cimavilla, pero los socios no quisieron marchar del barrio.

-¿Cómo han sido estos 33 años de gestión?

- Algunos creen que me hice rico. Al contrario. Esta sociedad me costó dinero y quebraderos de cabeza. Pero engancha...

-¿En qué situación se encuentra ahora?

-No es la sociedad más rica, pero sí la mejor organizada. Está al servicio del arte y la cultura, ahí empieza y acaba su hoja de ruta.

-¿Se plantea dejarlo?

-Yo no me muevo de aquí hasta que me muera, pero no sé qué va a pasar cuando yo falte porque esto hay que quererlo mucho.

-¿Cómo le gustaría ver la agrupación en los próximos años?

-Que siga como está, que vaya prosperando y que no falte la gente. ¡Y la taquilla!, que es lo más importante.