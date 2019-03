Los socios del Chas deciden mañana en asamblea el futuro de la entidad Obras en el picadero del Chas, en 2018. / JOSÉ SIMAL «De no salir adelante la aprobación de la sociedad gestora no me presentaré a la reelección», dice el presidente Jesús Kocina O. S. GIJÓN. Martes, 5 marzo 2019, 03:01

El Club Hípico Astur (Chas) afronta mañana «la asamblea más decisiva de la historia», un punto de inflexión en la que los socios deberán determinar si se crea una sociedad gestora, lo que supondría poner a la venta las acciones del club. De esta forma, se abre el gobierno de la entidad a los socios capitalistas.

El presidente, Jesús Kocina, apuesta por ese modelo de gestión «para poner fin a la etapa presidencialista» y explica que «de no salir adelante, apuraré los últimos meses de mandato que quedan pero no presentaré a la reelección, ya he hecho el trabajo que tenía que hacer, que era estabilizar la economía del club, y mi etapa se ha acabado».

La intención es crear un capital social de 600.000 euros, lo que significaría que cada socio titular tendría que aportar 1.750 euros para obtener de esa forma el dinero que necesitaría para la provisión de fondos con el objetivo de solventar los temas pendientes a corto y medio plazo. Según puntualiza la actual dirección, aquellos socios que no adquieran acciones podrán continuar utilizando las instalaciones, si bien no tendrían capacidad decisoria.

La propuesta de creación de esta nueva sociedad que se haría cargo de la gestión del Chas durante al menos 45 años ha generado una cierta expectación entre los socios, quienes hace ya dos meses recibieron una carta de la dirección en la que se explicaba la propuesta.

Empleados subrogados

En el documento que se propondrá a los socios se hace constar expresamente que la nueva sociedad de gestión subrogará a los actuales trabajadores, mantendrá obligatoriamente la hípica y el tiro, «conservará las instalaciones en buen estado» y se compromete a no subir las cuotas por encima del IPC.

También se puntualiza que con esta sociedad gestora el Club Hípico Astur (Chas) y sus socios seguirán siendo los propietarios de las instalaciones y el consejo de administración de la gestora sería «el único responsable de la gestión, siendo el presidente y la directiva del club encargados de que se cumplan los contratos (Metropolitan y Chas Gestión). En la misiva se comunicaba a los socios que Liberbank ofrece una línea de crédito para quien quiera comprar la acción y prefiera financiarlo con unos 38 euros al mes. Serán mañana los socios los que tengan la última palabra.