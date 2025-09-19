El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

OK Sofás inaugura nueva tienda en Gijón

Situada en Menéndez Pelayo, 30-32, acoge una amplia gama de sofás y sistemas de descanso

PUBLIRREPORTAJE

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:51

La firma OK Sofás, perteneciente al Grupo Fhoa, amplía su oferta en Gijón con la apertura de un nuevo espacio comercial en la calle Menéndez Pelayo, 30-32.

La nueva tienda, que se inauguró ayer, se suma a su red local para ofrecer más comodidad y opciones a los vecinos de la ciudad. Con más de 500 metros cuadrados de exposición, el nuevo establecimiento exhibe una muestra completa de la marca Noa's Beds y de OK Sofás, incluyendo sofás, sofás cama, canapés, colchones, camas articuladas y butacas, en múltiples diseños y acabados. Todos, como es habitual, en la calidad reconocida de la firma.

Precios de inauguración

Este nuevo local de Menéndez Pelayo permitirá a los clientes ver y probar los productos de la marca, con la atención especializada de un equipo profesional que les asesorará a la hora de elegir el sofá, colchón o canapé que mejor se adapte a cada hogar.

Para celebrar la inauguración, OK Sofás ofrece precios especiales de apertura y la posibilidad de financiar compras hasta en 36 meses sin intereses, una opción que facilita adquirir piezas de alta calidad para todos los presupuestos.

Esta es la tercera tienda de OK Sofás en Asturias, lo que refuerza el compromiso de la marca con los clientes, logrando que más usuarios puedan acceder a artículos de calidad, sin necesidad de hacer largos desplazamientos.

Otros puntos de venta son Noa's Beds en Magnus Blikstad esquina con calle Luanco en Gijón y calle Nueve de Mayo, 26 en Oviedo, y Ok Sofás en rotonda Intu, en Viella, Siero. Tres establecimientos con los que el Grupo continúa su expansión en la región, dando soluciones integrales para el hogar.

