El 'solarón' estrena la edad de hielo 02:03 El pequeño Javier Meca, en el 'Snow City', una de las atracciones del 'solarón'. / AURELIO FLÓREZ Los niños toman la pista de patinaje, la montaña-flotador y el novedoso 'snow city' | 25 miembros del grupo scout de La Calzada fueron los primeros en ponerse los patines para vivir «una experiencia diferente» VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Domingo, 2 diciembre 2018, 04:01

La Navidad ya se respira. Con la llegada de diciembre llegan a Gijón un sinfín de opciones de recreo para todos los gustos y edades, especialmente para el público infantil. La pista de hielo del 'solarón', el tobogán de trineos, el carrusel clásico de Begoña y el Mercado Navideño de Xixón (Menax) son algunas de las atracciones de las que gijoneses y turistas podrán disfrutar durante estas fechas.

Los miembros del grupo Scout La Calzada fueron de los primeros en estrenar ayer la pista de hielo. Veinticinco jóvenes de esta agrupación se calzaron ayer por la mañana los patines para vivir una experiencia diferente, «que no hacemos a lo largo del año». Laura García explicó que, aunque no suelen acercarse a actividades invernales como ésta, «este año decidimos probar a ver qué tal se nos da». Es, además, una manera de experimentar «un poco más el espíritu de la Navidad».

Víctor González e Irene Lastra se declaran habituales «y muy fans» de la pista de hielo. «Es un clásico de estas fechas y no nos lo perdemos por nada del mundo. Incluso venimos más de una vez», confiesan. De tanta práctica, incluso reconocen que han ido mejorando su técnica. «Ya no nos 'comemos' el hielo y cada vez lo disfrutamos más», agregan. Como ellos, Álex Antúnez y Beatriz Verdasco coinciden en que «sin estas actividades, la Navidad no sería igual». Y lo dicen con conocimiento de causa. «Hace un par de años pasamos las Navidades en un pueblo de Segovia donde vive parte de nuestra familia y allí no teníamos nada que hacer. Era muy aburrido. Sin embargo, en Gijón es especial», revela Álex.

Junto a la pista de hielo, el tobogán de trineos, pensado para los más pequeños, se convierte en otro atractivo navideño. Los hermanos Claudia y Javier Ara, llegados desde Huesca, disfrutaban ayer de esta actividad. «Vinimos unos días a Gijón y aprovechamos que ya está abierto para vivir algo distinto. Es muy guay». En Huesca, bromean, «tenemos esta atracción, pero es natural».

Lara y Nico Rodríguez prefieren el 'Snow City', la novedad de este año. Montados en animales eléctricos, los pequeños completaron el circuito. «Somos habituales en estas actividades, incluso venimos unas cuantas veces», explican. Paula Feliz también se divertía a lomos de un pequeño reno que se resistía a abandonar. «Venimos mucho porque a la cría le encantan estas cosas», refrendaba Pedro, su padre.

Los que quieran disfrutar de los atractivos del 'solarón' podrán hacerlo hasta el 6 de enero en horario de 10 a 22 horas. El precio de acceso una hora a la pista de hielo es de cinco euros, mientras que tres bajadas en el tobogán de trineos tiene un precio de cuatro euros. Los más «adictos» podrán adquirir tickets para ambas actividades por un precio de ocho euros.

En otro punto de la ciudad, en el Paseo de Begoña, el Mercadillo Navideño de Xixón (Menax) ofrece una variedad de productos típicos de estas fechas: dulces, gorros, bisutería, artículos decorativos... «Nos acercamos para ver qué hay. Nunca tienes pensado comprar nada, pero al final siempre cae algo», confesaba ayer Lucía Granada, una de las primeras visitantes. José Sierra también reconoce que estas fechas «son siempre especiales». A mucha gente, agrega, «no le gusta la Navidad, pero a mí sí porque son días para pasar en familia y disfrutar con los que habitualmente están lejos».