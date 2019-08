Soldepaz critica el retraso de las ayudas para Cooperación

La ONG Soldepaz Pachakuti criticó ayer la demora del Ayuntamiento de Gijón en publicar las bases de su convocatoria anual de ayudas a proyectos de Cooperación Internacional. Tras recordar que hace un año «se producían acciones de protesta» por el recorte aplicado a estos fondos por el anterior equipo de gobierno, la entidad asegura que «causa sorpresa en las asociaciones que el actual no haya convocado aún el consejo municipal de Cooperación, no haya empezado a gestionar la convocatoria pública y no haya establecido ninguna interlocución con las ONGs del ramo».