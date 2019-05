Las solicitudes de ayudas de emergencia se duplicaron en los últimos dos años Colchones y diversos enseres, a la puerta de la sindical. / DAMIÁN ARIENZA La Red de Inclusión Activa cuenta ya con 5.545 usuarios tras sumar 684 nuevos registros en 2018, la inmensa mayoría en el Albergue Covadonga AIDA COLLADO GIJÓN. Martes, 28 mayo 2019, 02:52

La solicitud de ayudas para comer y hacer frente in extremis a las facturas atrasadas de la luz y el gas, entre otros servicios fundamentales, se duplicaron en solo dos años. Frente a las 92 de 2016, el pasado ejercicio 199 personas quisieron acogerse a estas ayudas de emergencia, según consta en la memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Cinco partían de situaciones de muy extrema necesidad -pidieron vales de comida, fundamentalmente- y 194 necesitaban afrontar gastos ordinarios y extraordinarios, como las deudas de alquiler o el pago de la comunidad, la habitabilidad y equipamiento de la vivienda (mobiliario básico y teléfono para acceder a la Teleasistencia) y los servicios funerarios básicos, entre otros. De las casi doscientas solicitudes se aprobaron 142. La inmensa mayoría (96) para pagar luz, gas y comunidad. Y 41 para apaciguar al casero.

Sin embargo, la tramitación de las ayudas a la integración, aquellas que se caracterizan por su periodicidad y por la suscripción de los beneficiarios a proyectos de intervención familiar, disminuyeron un 6,74% en 2018. Se tramitaron 1.009 y se concedieron 965.

En total, el gasto de estas ayudas de emergencia e integración ascendió a 1.626.847 euros, casi 50.000 euros menos que el año anterior. Las unidades de trabajo social del centro municipal de El Llano y Gijón Sur fueron, como ya es habitual, las que recibieron más solicitudes. Y la de La Arena, la que menos, siguiendo también la tendencia del periodo anterior. La unidad que más vio incrementarse su volumen de trabajo fue, en esta ocasión, la de la zona centro.

De los casi 800 titulares de ayudas que hay en Gijón, 566 (más de un 71%) son mujeres. Además, predomina el tipo de familia unipersonal (37,39%), seguido de las monoparentales (35,38%). Y casi siete de cada diez beneficiarios se encuentran alojados en régimen de alquiler, mientras que apenas uno de cada cinco reside en una vivienda propia.

Otro dato a destacar es que el 40,40% de las familias que reciben ayudas municipales no perciben ningún tipo de ingresos. Y en otro 17,44% de las casas solo entran entre 201 y 400 euros al mes. Así las cosas se puede concluir que el usuario tipo de este tipo de asistencia es el de una mujer, española, sin ingresos, que vive sola en régimen de alquiler.

También son en su mayor parte mujeres quienes piden el salario social. El año pasado se recibieron 453 solicitudes menos para el salario social que en 2017, contabilizándose 1.443 en todo el ejercicio. Los centros con mayor porcentaje de titulares son Gijón Sur y La Calzada. La mayoría son mujeres, de entre los 35 y los 44 años. «La feminización de la probreza sigue estando presente en nuestro municipio, por lo que la existencia de prestaciones como esta resulta imprescindible para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas», se evalúa en el documento. Al cierre de 2018, se habían aprobado 6.827 solicitudes. Solo 299 de las presentadas a lo largo del ejercicio.

Distinto perfil

Sirven, no obstante, a un perfil distinto al del usuario de la Red de Inclusión Activa de Gijón -que agrupa a la Asociación Gijonesa de Caridad, Cáritas, la Fundación Siloé y la Fundación Albergue Covadonga- que en 2018 alcanzó a 5.545 personas distintas, tras los 684 registros nuevos correspondientes a 2018. En este caso, el usuario más común no es una mujer española, sino un varón (74,6%), español pero con origen fuera de Asturias (70,8%). Menos de un tercio está empadronado en Gijón. También está soltero. La mayoría ha estudiado. Un 41% tiene estudios primarios completos, un 30% secundarios y un 10,2% universitarios. El porcentaje de los que no reciben ningún ingreso es aún más alto que en el caso de los solicitantes de ayudas de emergencia, un 61,4%.

La mayoría de los nuevos registros de la red de inclusión corresponden al Albergue Covadonga (595), seguido muy de lejos por Siloé (63), la Asociación Gijonesa de Caridad (15), Cáritas (7) y Mar de Niebla (4). En total, se realizaron 15.061 usos de la Red. Así, se emitieron 3.486 vales de comedor, por uno o varios días; 3.999 vales del Albergue y cada uno de ellos, con su propia concesión de pernocta, y 673 vales de farmacia, entre otros.

Más de un millar de personas (1.083) utilizaron el Albergue Covadonga el año pasado. La inmesa mayoría usó el servicio de alojamiento residencial, aunque 88 recurrieron al servicio de familias en situación de emergencia con menores a cargo. El comedor del albergue dio 5.142 comidas más a lo largo del pasado ejercicio, hasta sumar 72.990 servicios -desayunos, lo que más-.

Una cifra que, no obstante, duplicó el de la Asociación Gijonesa de Caridad. La Cocina Económica sirvió 155.838 menús. La tendencia es distinta: el mayor número de usuarios no los registra a la hora del desayuno -'solo' dio 10.620-, sino a la de comer, cuando atendió a 84.100 personas.