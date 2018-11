Avalancha de solicitudes para la renta social de Gijón Personas esperando su turno sentadas en las escaleras del Ateneo de La Calzada. / ARNALDO GARCÍA Las colas aumentaron a partir del mediodía y en La Calzada se seguía atendiendo a la gente hora y media después del horario de cierre IVÁN VILLAR / VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Miércoles, 7 noviembre 2018, 03:47

Dos convocatorias lanzadas de manera simultánea, un presupuesto más reducido que en ejercicios anteriores y un criterio para repartir el dinero disponible que se basa en el orden de presentación de la solicitud. Estos tres ingredientes dieron ayer como resultado una auténtica avalancha de personas interesadas en el cobro tanto de la renta social municipal como de las ayudas que concede el Ayuntamiento para hacer frente al pago de las facturas de luz y gas en los hogares con menos recursos. «Llevo 18 años trabajando aquí y en la vida vi esto», explicaba una trabajadora del Centro Municipal de La Arena, uno de los nueve puntos de atención al ciudadano donde se puede realizar este trámite. Y aunque el Ayuntamiento no dio datos oficiales sobre el número de solicitudes recibidas, argumentando precisamente la carga de trabajo a la que debió hacer frente el personal, sí admite que hubo un auténtico «aluvión», especialmente a partir del mediodía.

Las colas fueron una tónica generalizada, con esperas de más de dos horas en algunos momentos, y en lugares como el Ateneo de La Calzada el personal municipal estuvo atendiendo a solicitantes incluso hasta una hora y media después de su horario habitual de cierre, con el objetivo de que nadie que hubiera recogido su número dentro del mismo tuviera que regresar otro día a hacer la gestión. Todo hace prever por tanto que se superaron muy ampliamente las 366 solicitudes que se contaron en mayo del año pasado durante el primer día de plazo para optar a la primera convocatoria de la renta social municipal. En algunos centros municipales, de hecho, se manejaban cifras parciales que quintuplican el dato registrado entonces.

El plazo de presentación de instancias estará abierto hasta el 5 de diciembre en el caso de la renta social y hasta el 26 de noviembre para las ayudas energéticas. El primer programa tiene una dotación de 500.000 euros y el segundo de 350.000 euros, y en ambos casos las ayudas se darán por orden de registro hasta agotar el crédito. Quienes cumplan las condiciones de acceso y queden fuera por falta de fondos en el presupuesto de 2018 optarán automáticamente, con cargo al de 2019, a dos nuevas partidas de 1,3 millones y 200.000 euros, respectivamente. El año pasado, las ayudas concedidas a solicitantes de la renta social que habían registrado su petición en los dos primeros días de la convocatoria superaron los 865.000 euros. Casi un tercio de ellas, no obstante, superaba los 2.500 euros impuestos por primera vez como límite en esta nueva convocatoria para tratar de llegar al mayor número de beneficiarios.

Una ayuda finalista

El concejal socialista José Ramón García consideró ayer «lamentable que no se hayan establecido criterios de selección que prioricen a las familias con mayor necesidad», especialmente cuando «con la reducción del presupuesto está claro que no va a llegar para todo el mundo». Con las nuevas condiciones, concluyó, «se confirma que esto no ha sido nunca una renta, sino una ayuda finalista» y se preguntó «qué va a pasar con las personas que se queden fuera de esta convocatoria». También Ciudadanos rechazó el criterio de concesión entre quienes cumplan los requisitos sea el orden de entrada «en lugar de priorizar a las familias más vulnerables, y en especial a las que tienen niños». La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, argumentó que si se fijara un baremo no podrían aprobarse ayudas hasta que todas y cada una de las solicitudes estuvieran valoradas, lo que postergaría su pago e impediría ejecutar el presupuesto que hay disponible para este año.

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, lamentó que «un dinero finito y de escasa cuantía, con el que no se podrán atender todas las necesidades, esté suponiendo una carrera de las personas con más necesidades para llegar los primeros a las ventanillas». Y Ana Castaño, de IU, advirtió de que «habrá muchas personas que se quedarán fuera» por falta de fondos.