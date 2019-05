«Es solo una hora y salva vidas» Los padres se dividieron en ocho grupos para practicar lo aprendido durante el curso. / FOTOS: CAROLINA SANTOS Cincuenta padres aprenden maniobras de reanimación en el colegio Atalía, al que iba el pequeño atragantado con una uva AIDA COLLADO GIJÓN. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:27

A veces la vida se funde en negro. Las cosas se tuercen y no hay solución. Nada se puede hacer. Pero otras, no. Otras, evitar la desgracia es tan fácil que mirar hacia otro lado asusta. «Un suelo, tus manos y un teléfono». Solo esto, se dedican a repetir colegio por colegio Raquel Palacio y sus compañeros, ya puede salvar infinidad de vidas. Y saber cómo hacerlo lleva una hora. «Lo que tardas en quedar a tomar un café». Son sesenta minutos, que ayer ocho enfermeros del programa 'Tus manos pueden salvar vidas' dedicaron a medio centenar de padres del colegio público Atalía, a quienes enseñaron tres maniobras básicas, en caso de inconsciencia, muerte súbita y atragantamiento. En el centro conocen de cerca la calamidad. Empezaron el año sumergidos en ella, despidiendo al pequeño Thiago, un niño de tres años que la pasada Nochevieja falleció tras atragantarse con una uva. Por él no se pudo hacer nada, pero todos están concienciados con la imperiosa necesidad de extender la formación en maniobras de reanimación «a toda la población».

«Cuando ves en el telediario que ha ocurrido algo así crees que sería en Canarias, en Andalucía. Lejos. Nunca piensas que será al lado», reconocían ayer algunos padres. «Nadie está libre, todos nos podemos ver en esa situación y hay que estar preparados», animaban. La experiencia con los profesionales de 'Tus manos pueden salvar vidas' fue «inmejorable». Por ameno, «son la bomba», y por eficaz: «Hemos aprendido mucho. No es lo mismo verlo que practicarlo, porque pierdes el miedo y es el único modo de que llegado el momento te atrevas a hacerlo», resumían Sandra Espasandín y Cristina de Oliveira, ambas con hijas de seis años en primero de Primaria.

Todo empezó en 2013, cuando Raquel Palacio y Felipe Carreño, ambos enfermeros, plantearon el taller en el colegio de sus hijos, hoy ya en el instituto. Desde entonces se han llevado premios, muchos. Como el de Innovación y Creatividad Enfermera, un galardón internacional. Tienen el sello de buenas prácticas del ministerio, el de calidad del Área V y un real decreto que juega a su favor... «No ha servido para nada». Porque su objetivo, que no es otro que los colegios se interesen por esta formación y que la Administración obligue a que se imparta, no se ha cumplido. Y mientras tanto, cada veinte minutos, alguien se desploma por muerte súbita. Alguien que tiene el triple de posibilidades de sobrevivir -y sin secuelas- si un testigo le hace una RCP. Si no, sufrirá graves daños en cuatro minutos. Muerte cerebral, en diez. Y ya no habrá prisa.