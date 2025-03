«Solo pedimos que nos dejen trabajar. Esta situación nos llevará a la ruina»

PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 15 de junio 2020, 01:20 Comenta Compartir

Dicen que han visto cómo todos los sectores han recuperado la actividad, pero ellos continúan sin hacerlo. Hablan de una situación límite y de que la supervivencia de «muchas familias» está en juego. Los feriantes gijoneses piden a la administración medidas que les permitan volver a trabajar. «El verano es nuestra fuente principal de ingresos. Sin vistas de volver a trabajar, nuestra situación empieza a ser precaria. No está entrando el dinero y los gastos son los mismos», explica Antonio Fra, con cinco obreros «parados» desde que se decretase el estado de alarma. «Si no podemos instalar este verano vamos a tener que esperar hasta marzo del que viene. Somos muchas familia, autónomos que estamos parados. Va a llegar un momento en que si no nos dan trabajo se va a quedar mucha gente en la calle. Es una ruina», cuenta.

«No aparecemos ni en la desescalada. Este virus vino para quedarse y mientras no haya vacuna habrá que convivir con él. Tengo 6 empleados. Solo pedimos que nos dejen trabajar, nada más», clama por su parte Javier Rodríguez, otro de los empresarios que ve peligrar su puesto de trabajo. «Somos muchas familias, insiste.

Conscientes de cual es la realidad actual tanto a nivel sanitario como social, el colectivo de feriantes no reclama una vuelta a la actividad como la habitual. «No queremos eventos multitudinarios, sino pequeños espacios para que los niños se diviertan. Se está haciendo en Valencia. Cumplimos toda la normativa», cuentan sobre un tipo de espacios, similares a parques, con un aforo limitado y que permita respetar las distancias mínimas de seguridad. «No tienen ni por qué rozarse los niños. Es mucho más peligroso que vayan al supermercado. Además, los coches están abiertos al aire libre», dice Rodríguez.

Por este motivo, reclaman tanto al Ayuntamiento como al Principado que les ceda estos pequeños espacios y les permita retomar su actividad. «Hemos llamado a Divertia y escrito a la alcaldesa, pero nos dicen que están ocupados y no nos pueden atender. No es que no haya trabajo, es que no nos dejan trabajar», sentencian quienes esta mañana, a las 11 horas, se concentrarán en la plaza del Ayuntamiento para reclamar a las administraciones que «se pongan a trabajar» para no quedar de lado.