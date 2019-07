«Yo solo quiero que esto no se acabe nunca» El payaso Miguel Berlanga es el único español del elenco artístico de 'Kooza'. El vallisoletano Miguel Berlanga, uno de los 'clowns' de 'Kooza', es el único artista español M. F. ANTUÑA Miércoles, 31 julio 2019, 03:41

Miguel Berlanga (Valladolid, 1976) lleva más de tres años trabajando como 'clown' en el Cirque du Soleil y es el único español de un elenco artístico con colombianos, canadienses, australalianos, rusos, moldavos, franceses o ucranianos.

-¿Qué hace un chico de Valladolid en un lío como este?

-¡Pues hacer el payaso! Es una aventura, un sueño. Siempre pensé: 'Algún día me gustaría estar ahí'.

«Sabemos lo que funciona y lo que no, pero siempre hay margen, el público es distinto»

-¿Y qué pasó?

-Estaba trabajando en Terra Mítica en verano -los inviernos los pasaba en Madrid, en 'El Secreto de Puente Viejo'- y vino el Cirque du Soleil con unos artistas rusos, fuimos a cenar y me animaron a que lo intentara. Preparé una presentación, me contactaron en seguida y luego los astros se conjuraron y hubo un 'casting' internacional en Madrid 20 días después. Llegué, había 500 'clowns' y quedamos cuatro. Me propusieron para distintos 'shows' y al final, cuatro años después, me uní a 'Kooza'.

-¿Fue difícil integrarse?

-No. Me aprendí el papel de memoria antes de llegar a Montreal, iba con mucha ilusión y no me resultó difícil. Luego ya, en Santiago de Chile, llegué a la carpa.

-¿Cómo fue su primera vez?

-Con mucha ilusión. Me lo preparé muy bien y cuando llegué, aunque había nervios, fue todo bastante bien, me acuerdo como si fuera hoy. Hasta ahora está siendo un sueño.

-¿Los idiomas no importan?

-Bueno, al principio te cuesta, pero ya me defiendo.

-¿En el escenario no importan?

-No, no. Nosotros no hablamos, solo alguna frase, pero el cuerpo es universal, se ríen en China, en Valencia, en Singapur...

-¿Hay diferentes formas de reír?

-El público es distinto. Hay un momento en que yo digo 'ñam ñam no' y en China les hacía muchísima gracia, y en Nueva Zelanda se quedaban fríos. Y luego los niños funcionan mucho con el tortazo; los mayores con algo sexy. En el espectáculo hay un momento en que solo se ríen los niños y me hace muchísima ilusión. Sabes lo que funciona o lo que no, pero siempre hay un margen. Asturias será distinto.

-Se dirigen a niños y mayores al tiempo. ¿Quiénes son más duros?

-Es más difícil trabajar para los niños, no tienen filtro, si se aburren se aburren. Pero 'Kooza' está muy bien preparado, luces, sonido, trajes... Funciona muy bien con los dos.

-¿Atrapa por todas partes?

-Sí. Está bien pensado. Atrapa por el riesgo, que lo hay, porque yo solo hago reír, pero ellos son como súperhéroes, se juegan la vida y eso engancha. También están medidas la música, la dramaturgia, ese viaje a la fantasía...

-¿No le cansa esta vida loca?

-Yo no me he cansado, yo solo quiero que esto no acabe nunca. Hay buen rollito, cada uno va a su aire, hay mucha libertad. También yo tengo la ventaja o desventaja de no tener hijos, supongo que para la gente con familia es más duro.

-¿Cómo es su día a día?

-Yo estoy en un hotel, y ahora me he hecho fan del tenis. Me busco un sitio para jugar cada vez que llego a una ciudad. Luego ya están los ensayos, comemos aquí, y depende de si hay un 'show' o dos, las cosas cambian. Si hay dos, hay que descansar, leer, y si no, visito la ciudad, juego al tenis, voy a un restaurante chulo.

-O sea, usted sigue...

-Yo no me quiero ir de aquí nunca. Cuando acabe 'Kooza', ya me he postulado para ir otro 'show', a Las Vegas a donde me manden.