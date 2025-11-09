Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar

No se presentaron al concurso de ideas para la playa verde del Rinconín, pero sí tienen propuestas en tanto que dicho espacio «pertenece a ... Somió». Y hace unos días las debatieron en la Asociación de Vecinos San Julián a partir de un informe que lleva la firma del arquitecto Diego Cabezudo, donde se destaca la oportunidad de recuperar «un área de esparcimiento y una parte de la historia reciente de Gijón», asociada a nombres como La Jabonera, La Salinera, el Madrigal, el Rocamar o la Florida.

La primera premisa que plantea Somió es que en dicho espacio «primen las zonas verdes» dejando de lado instalaciones deportivas o atracciones. A partir de ahí, en las propuestas difundidas en fechas recientes Somió echa en falta más plazas de aparcamiento para facilitar que quienes deseen disfrutar del lugar puedan llegar hasta el mismo en sus vehículos. Propone uno menor en superficie, pensado para quien tenga problemas de movilidad, y otro subterráneo a la izquierda del Riks sobre el cual solo se podría plantar pradera o arbustos. «Podrían salir unas cien plazas», reza el informe.

Diego Cabezudo, durante la exposición en Somió. Arriba, esbozo a vuelapluma de un acceso directo a la playa con rampas escalonadas a modo de solárium y diseño de Tapia de Casiego mencionado como posible modelo a seguir.

La segunda idea es la de crear piscinas saladas infantiles, sin desechar también para adultos, en una idea que toma como modelo la playa de Samil, en Vigo (la de la imagen superior), donde se combinan «con acierto» zonas verdes, áreas de picninc en sombra con importante arbolado, juegos y piscinas muy utilizadas al lado del mar. En el caso gijonés se trata de la playa, o pedrero, de los vagones, con la cual el proyecto de Somió plantea una conexión directa subterránea que «permitiese un acceso fácil» para bañarse y retornar a la playa verde. Un tránsito donde, además, el proyecto firmado por Diego Cabezudo contempla también, entre las pequeñas piscinas, unas rampas escalonadas que pueden ser tanto de tránsito como de estancia, a modo de solárium, al asomarse a la playa. Como ejemplos de esta idea, sitúa los diseños de Tapia de Casariego, en el occidente asturiano, o Cascais, en Portugal.

La Jabonera

Por último, los vecinos de Somió plantean que la futura playa verde del Rinconín podría llamarse La Jabonera, «replicando su puerta de entrada y parte de la muria que la separaba del Muro, apoyando en ella una breve descripción histórica de lo que allí estuvo durante décadas», mientras un chiringuito que se ubicara en este entorno «bien podría recibir el nombre de La Florida». Un proyecto que enraizaría con el pasado histórico proyectado al futuro.