Piscinas de agua salada en la playa de Samil, en Vigo, en la que se inspira el proyecto de Somió.

Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar

Diego Cabezudo esboza una propuesta para la privilegiada rasa costera gijonesa con zona de ocio, aparcamiento subterráneo y plataformas escalonadas a modo de solárium

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

No se presentaron al concurso de ideas para la playa verde del Rinconín, pero sí tienen propuestas en tanto que dicho espacio «pertenece a ... Somió». Y hace unos días las debatieron en la Asociación de Vecinos San Julián a partir de un informe que lleva la firma del arquitecto Diego Cabezudo, donde se destaca la oportunidad de recuperar «un área de esparcimiento y una parte de la historia reciente de Gijón», asociada a nombres como La Jabonera, La Salinera, el Madrigal, el Rocamar o la Florida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

