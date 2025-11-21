El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sondeo en la calle Aguado E. C.

Los sondeos en el Muro de Gijón llegan al entronque con la calle Aguado

Se trata de la quinta prospección de las veinte previstas hasta el martillo de Capua para estudiar la posibilidadde soterrar el tráfico

E. C.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Los sondeos para estudiar la viabilidad del soterramiento del tráfico en el Muro de Gijón, que comenzaron el pasado 6 de noviembre en las inmediaciones de la rotonda de El Piles y la avenida de Castilla ya han alcanzado el entronque con la calle Aguado, donde se están ultimando los trabajos de la que supone la quinta de estas prospecciones. El proyecto incluye un total de 20 sondeos hasta la altura del martillo de Capua, cada uno de los cuales ocupará 3 ó 4 días y tendrá una penetración estimada de 25 metros.

Los estudios continuarán con nuevos sondeos en el inicio de la calle Manso, a la altura del hotel Príncipe de Asturias, y otro más en la intersección de la avenida de Menéndez Pelayo.

Al mismo tiempo, se está trabajando también en realizar los penetrómetros, que ayer se estaban desarrollando en el entorno de la escalera 12, labor que se prolongará durante varios días.

Está previsto que en la primera semana de diciembre se hagan los ensayos geofísicos, aunque dependerá de la climatología. Estos estudios geofísico constan de unos electrodos en superficie y unos geófonos que servirán para detectar fallas, oquedades y cambios litológicos en el subsuelo.

El estudio de viabilidad fue adjudicado a la empresa Instrumentación Geotécnia y Estructuras (Inge), por 132.337 euros y se prolongarán durante cuatro meses. El resultado deberá justificar un trazado de vial soterrado técnicamente factible y con la posibilidad de incluir un aparcamiento subterráneo. Además, en él se deberán fijar las dimensiones de este nuevo vial, acotando la profundidad idónea, y las posibles afecciones a nivel freático e hidrología del ámbito, así como a las estructuras de las edificaciones colindantes. También se pide a la empresa que indique los elementos técnicos de contención más adecuados para el proyecto de soterramiento. 

